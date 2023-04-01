反制美國？　中國對「美光產品」啟動網路安全審查

▲中國對「美光產品」啟動網路安全審查。（圖／路透社）



文／中央社

美國聯合盟友強力圍堵中國半導體發展之際，中國網信辦今晚公告，對美國半導體大廠美光（Micron）在中國銷售的產品啟動網路安全審查。

美光是世界最大的記憶體晶片製造商之一，2022年營業額在全球半導體公司排名第6。中國則是第一大晶片進口國，2022年占全球晶片市場逾72%。

中國互聯網信息辦公室官網31日晚間發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」。

公告稱，為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依據「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國網路安全法」，網路安全審查辦公室按照「網路安全審查辦法」，對美光公司在中國銷售的產品實施網路安全審查。

中國網信辦的公告並未指明美光產品有何「國家安全風險」。

中國「網路安全審查辦法」規定，網路安全審查重點評估相關對象或者情形的以下國家安全風險因素：

（一）產品和服務使用後帶來的關鍵訊息基礎設施被非法控制、遭受干擾或者破壞的風險；

（二）產品和服務供應中斷對關鍵訊息基礎設施業務連續性的危害；

（三）產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應管道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；

（四）產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；

（五）核心數據、重要數據或者大量個人訊息被竊取、洩露、毀損以及非法利用、非法出境的風險；

（六）上市存在關鍵訊息基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人訊息被外國政府影響、控制、惡意利用的風險，以及網路訊息安全風險；

（七）其他可能危害關鍵訊息基礎設施安全、網路安全和數據安全的因素。