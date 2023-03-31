　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

芬蘭獲土耳其國會批准加入北約　將成第31個成員國

▲▼土耳其,北約。（圖／路透）

▲土耳其、北約國旗。（圖／路透）

文／中央社安卡拉30日綜合外電報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO），今天終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。

法新社報導，土耳其國會議員今天無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）兩週前已公開支持此案。

申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其今天批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。

官員們預期這項程序下週就能完成。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在推特（Twitter）寫道：「我樂見（土耳其國會）這項表決…完成批准芬蘭入會。這將使北約大家庭更強大且安全。」

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）亦透過推特發布如下聲明：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

芬蘭及其鄰國瑞典去年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。但艾爾段出於一系列長期爭執，頑強抵制瑞典的入會申請。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
王傑遭爆「秘婚梁洛施」加拿大低調領證　女方經理人回應
「直立式埋3米土推」　台中老屋崩塌活埋3死
輔大陳若儀清晰照公開！　友曝「出門只搭小黃」2句話惹怒通勤族
川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴
今2區有雨！一圖看清明連假天氣　這天「陰雨綿綿」
快訊／台中老屋活埋3工人　3人尋獲皆不幸身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

芬蘭獲土耳其國會批准加入北約　將成第31個成員國

美亞太助卿：美政府不會改變台灣總統過境待遇

烏克蘭哈爾科夫市遭6枚俄飛彈擊中　損失統計中

銀行業危機憂慮消退　美股收高141點、台積電ADR反跌0.31%

三貼騎車2歲嬰雙腿被捲進後輪！　竟是爸媽怕他冷「這舉動」釀禍

美國22節火車出軌！「載大量乙醇」貨櫃起火　小鎮800人緊急疏散

熱帶氣旋弗萊迪肆虐東非　馬拉威恐破1200人喪命

印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

現場彈奏路人點歌曲目　突蹦出薩克斯風無縫合奏

西部海上浮屍增至20具　7人遺體為越南偷渡客

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

芬蘭獲土耳其國會批准加入北約　將成第31個成員國

美亞太助卿：美政府不會改變台灣總統過境待遇

烏克蘭哈爾科夫市遭6枚俄飛彈擊中　損失統計中

銀行業危機憂慮消退　美股收高141點、台積電ADR反跌0.31%

三貼騎車2歲嬰雙腿被捲進後輪！　竟是爸媽怕他冷「這舉動」釀禍

美國22節火車出軌！「載大量乙醇」貨櫃起火　小鎮800人緊急疏散

熱帶氣旋弗萊迪肆虐東非　馬拉威恐破1200人喪命

印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

雪乳辣妹IG帳號被盜頻傳　背後目的曝光

蕾菈「只有孕婦懂的痛苦」一大早哭了！挺6月大肚：沒法想像之後生活

大尺度寫真現場直擊！攝影師轉職月收翻10倍　女友也下海

修杰楷被方志友推下水！　「慘摔畫面全被拍」：我會報仇的

紅襪開幕戰1分飲恨！張育成待板凳　吉田正尚首秀2安打

陸網突爆「王傑秘婚梁洛施」　26歲差戀情加拿大低調領證…女方經理人回應

馬英九聚焦原汁原味「九二共識」　包承柯：重要指標助兩岸解決問題

國三南下92K聯結車翻車　4小客煞不及追尾貼上

2天內第2起！牛隻入侵「太魯閣號慘撞」　車頭受損「台鐵要求償」

2023母親節必買「加大版」保養！碧兒泉特嫩精華65折、CPB激光瓶買1送5

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

美國22節火車出軌　乙醇貨櫃起火

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　驚見「眉毛在一起」

弗萊迪肆虐東非　馬拉威1200人喪命

2歲嬰雙腿捲進車輪　竟是爸媽怕他冷1舉釀禍

俄女醫慘淪性奴！參戰「被逼玩換妻」崩潰

銀行業危機憂慮消退　美股收高141點

烏克蘭哈爾科夫市遭6枚俄飛彈擊中　損失統計中

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

內馬爾打牌1小時輸3000萬！掩面崩潰笑翻網

肝臟過勞4跡象！醫：粉刺變多「別以為回春了」

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

今彩539開出頭獎！幸運兒抱回800萬獎金

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面