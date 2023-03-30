馬英九武漢行一早連趕3場　搖下車窗向圍觀民眾喊話：歡迎來台灣玩

記者任以芳、魏有德／武漢－台北 連線報導

前總統馬英九今（30）日一早便展開武漢參訪的密集行程，不僅增加了武漢檔案館抗疫專題展，在原定行程中的知名景點黃鶴樓也沒落下，並未讓媒體跟隨採訪。在離開黃鶴樓的時候，路邊圍觀的大陸民眾熱情的向馬英九揮手，馬英九也親切的搖下車窗，向圍觀的民眾溫馨喊話，「歡迎大家來台灣玩。」

▲馬英九離開黃鶴樓時，圍觀民眾熱情歡呼揮手。（圖／馬英九辦公室提供）

馬英九結束辛亥革命武昌起義紀念館的參訪行程後，先利用短暫的空擋時間，前往原定行程中的黃鶴樓參觀，當馬英九的座車要離開黃鶴樓景區時，路邊圍觀的大陸民眾在一旁的管制區內熱情的向他歡呼和揮手，這時，馬英九也親切的搖下車窗向他們喊話，「歡迎大家來台灣玩。」

結束上午兩個行程後，馬英九馬不停蹄的趕往原定行程中沒有安排的武漢檔案館抗疫專題展參訪，當他踏入館內後，先是聽取講解員對新冠肺炎疫情中，武漢人民如何在這起突發事件以巨大犧牲換取大陸全國人民團結抗疫的過程，並觀看三分鐘的紀錄短片。

▲馬英九參訪武漢抗疫專題展。（圖／記者任以芳攝）

在武漢抗疫專題展展館內，馬英九神情嚴肅，認真觀看不同展區的文字和照片，同時，也聽取講解員說明中共中央總書記習近平在武漢抗疫過程中所扮演的角色，包括做出關閉離漢（武漢）通道的重要決定等。

據了解，武漢人民特別愛吃活魚，講解員提到，在武漢疫情爆發之際，習近平還特別要求，在條件允許的情況下，應該多組織供應（活魚），「這條魚不僅關乎裊裊升起的人間煙火，更折射出中國共產黨與人民的魚水深情。」

講解員還稱，這就是武漢（抗疫）期間，保障供應（物資）的呼籲。這時，馬英九難得露出微笑稱，「你們連活魚都管啊。」此外，馬英九也先後在展區了解武漢抗疫所採取的方艙隔離策略及為了隔離重症病患，在10天內完成的火神山醫院等相關展設。