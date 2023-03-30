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放連假「超強2驚喜曝光」　上班族嗨了：錢要入帳了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲許多公司行號明天提早發薪水！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

撐完明天上班，就能爽放5天連假！不過有網友拖著疲憊身軀哀喊，3月感覺都在上班，尤其上周六（25日）補班，讓他快撐不下去了，接著直呼「 這個月的薪水感覺特別難賺！」對此，網友曝連假前後「2個超強驚喜」，首先明天是發薪日，還有在3月底前申請「登記入帳」的話，最快4月6日就能領到6000元現金。

一名網友昨（29）日在PTT苦瓜臉直呼，感覺3月過得特別漫長，一直有每天在上班的感覺，尤其上周六全台補班，等於10天只休了1天，讓他不禁哀號「做了好久還沒發薪水，怎麼覺得比起往年錢更難賺了？」

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文章曝光後，網友反給予正能量加持，「這個月可以領到2次薪水呢，5號、31號領錢」、「禮拜五就領薪水了，見紅提早發」、「不然4/3星期一你想上班嗎」；但也有人笑虧「然後這個月稅單來囉」。

事實上，不少公司行號5日為發薪日，但因為4月5日仍在連假中，因此會提前在3月31日發薪。加上全民6000元也即將入帳，財政部表示，若民眾在3月底前完成登記，最快4月6日就能拿到6000元。

此外，已經完成登記入帳的民眾，也別忘了登入官網查詢登記結果，4步驟如下：

1、進入官網（https://6000.gov.tw）。
2、首頁點選「查詢登記結果」。
3、輸入本人／代領人身分證字號或居留證統一證號。
4、輸入發放對象健保卡號，不過，一次只能查一位，例如，幫小孩代領自己查一次、小孩查一次。

若是不想選擇登記入帳，一般民眾也可以等到4月10日透過ATM領現或4月17日郵局領現開放再去領取

▼領6000元5管道領現時間曝光。（圖／記者陳依旻製表）

▲▼ 。（圖／記者陳依旻製表）

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