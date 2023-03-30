連老天爺都拆不散！4生肖搭配成完美組合　愛上就牽手一輩子

▲4種生肖組合超有默契，一但愛上就牽手一輩子。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者隋昊志／綜合報導

許多人都在尋尋覓覓最適合自己的另一半，也希望感情路上早日遇到對的人，《搜狐網》運勢專欄指出，有4種生肖搭配，堪稱是完美組合，即使面對各種考驗，仍然能夠堅守真愛，連老天爺都拆不散。

鼠和牛

屬鼠與屬牛的人之間，往往會產生濃厚的感情，屬鼠的人善於挖掘出屬牛的人身上的優點，反之屬牛的人會給屬鼠的人帶來安全感，無論2人面臨什麼樣的困難，總能夠相互扶持，攜手共進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍和猴

屬龍的人與屬猴的人之間，會產生一種強烈的默契與互補，屬龍的人熱情洋溢，天生就有一種領袖特質，至於屬猴的人則是機智聰明，2人在一起能夠激發出彼此的潛力，相互扶持創造出美好的未來。

蛇和雞

屬蛇的人與屬雞的人之間，往往會產生出深厚的情感，蛇蛇們心思細膩敏感又體貼，屬雞的人則是細心善良懂得給予適時關心，2人在一起會形成默契，一起面對人生中的種種挑戰。

兔和狗

屬兔與屬狗的人之間，往往會產生相互信任與依賴，因為兔兔們善良可愛，個性安靜溫和，屬狗的人則是忠誠可靠，對家庭有種強烈的責任感，2人之間在一起可以互相支持、扶持，創造幸福的家庭。