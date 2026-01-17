　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／男攀登波津加山突無呼吸心跳　空勤直升機緊急吊掛送醫

▲▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫 。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得、潘鳳威／台中報導

台中市和平區今(7)日上午一名男性山友前往谷關七雄波津加山登山，在步道3K處突然倒下，同行友人立即上前查看但已無呼吸心跳，立即向警方求援。台中市消防局上午10時32分接獲通報後派員前往救援，但因路途遙遠，難以快速接觸患者，於是申請空勤直升機支援。直升機於下午3時許抵達並接觸患者，但男子已無生命跡象，並於4時21分完成吊掛後送醫。

▲▼一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。台中市消防局接獲通報，派遣空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫。 。（圖／記者李陳信得翻攝）

外籍男尖石山區跌落　空勤緊急救援

外籍男尖石山區跌落　空勤緊急救援

1名30歲林姓外籍男子7日前往新竹縣尖石鄉山區登山，不慎跌落斜坡，導致四肢擦傷、膝蓋疼痛，林男向新竹消防局求助，勤務指揮中心向空勤總隊申請直升機救援，直升機今天（8日）上午抵達新達山屋，順利將林男運送下山就醫。

19歲登山客墜谷亡　搜救驚見「另2具男屍」

19歲登山客墜谷亡　搜救驚見「另2具男屍」

40多歲男失溫魂斷雪山　空勤先吊掛受困4山友

40多歲男失溫魂斷雪山　空勤先吊掛受困4山友

5人登山隊攀雪山　1人失溫無呼吸心跳　

5人登山隊攀雪山　1人失溫無呼吸心跳　

麗星郵輪旅客浴室滑倒昏迷　黑鷹吊掛後送

麗星郵輪旅客浴室滑倒昏迷　黑鷹吊掛後送

台中登山谷關意外波津加山空勤救援登山事故

