快訊／男攀登波津加山突無呼吸心跳　空勤直升機緊急吊掛送醫

▲一名山友在攀登谷關七雄波津加山時突失去呼吸心跳。空勤直升機前往救援，並將其吊掛下山送醫 。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得、潘鳳威／台中報導

台中市和平區今(7)日上午一名男性山友前往谷關七雄波津加山登山，在步道3K處突然倒下，同行友人立即上前查看但已無呼吸心跳，立即向警方求援。台中市消防局上午10時32分接獲通報後派員前往救援，但因路途遙遠，難以快速接觸患者，於是申請空勤直升機支援。直升機於下午3時許抵達並接觸患者，但男子已無生命跡象，並於4時21分完成吊掛後送醫。