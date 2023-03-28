這5生肖女「今生注定愛得很累」　她易被渣男玩弄！

▲屬豬女生遇到渣男時，難以靠自身判斷力逃脫欺騙，容易被人玩弄感情。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你的情路是否也走得好坎坷？塔羅牌老師艾菲爾點名，有「5個生肖女」這輩子注定愛得很累，容易被愛情現實給打敗，她們為愛堅持著一份信念，反而讓自己陷入痛苦深淵中，難以追求真正的幸福。他也心疼勸世，若遇到上榜的生肖情人，請好好珍惜，緊握著這得來不易的幸福。

艾菲爾點名，今生注定「愛得很累」生肖女Top5：

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第5名：肖虎女－自信過頭

在外人看來，總是一副不聽勸告又信心滿滿的生肖虎，內心其實藏著深深的憂慮。她們很怕失敗、很怕被拒絕，因為太過自信，反而難以面對現實，容易把自己搞得狼狽。在愛情裡，她們愛得衝動、愛得濃烈，總是想擁有對方的全部，但很少有人能滿足她們的需求，這種失落感常讓虎兒們陷入低潮，愛得很累。



第4名：肖雞女－有點悲觀

雖然外人看她們很有自信與主見，可內心卻充滿矛盾與掙扎。雞兒們常常對自己的能力缺乏信心，也常對自己的選擇感到後悔。面對愛情，她們常陷入沉思與自我懷疑，覺得自己不夠好、不配擁有幸福，這種負面情緒讓她們容易緊張、敏感，對待感情的紛擾更是顯得脆弱，最後感到心累。

▲屬羊女容易鑽牛角尖，很怕被拋棄、搞得自己身心俱疲。（示意圖／unsplash）

第3名：肖羊女－鑽牛角尖

屬羊女很懂得愛，總是盡心盡力、獻出真心，但過於執著、鑽牛角尖，不懂得放手，讓自己沉溺於愛情裡無法自拔。她們不停地試圖改變自己，也試圖改變對方，不願面對現實而導致身心俱疲。她們很害怕失去愛情、怕被人拋棄，所以總是太緊張，難以真正享受愛情甜美的果實。

第2名：肖豬女－容易被騙

看似有自信的屬豬女，卻容易受傷，尤其遇到存心騙人感情的渣男時，她們難以藉由自己的判斷力逃脫欺騙、易遭小人利用，最後被人玩弄情感。她們自尊心很脆弱、容易被打擊，感覺自己不夠好，在遇到挫折和指責他人前，反而先怪罪自己的傻。她們害怕獨處，總需要他人的陪伴，直接造成愛情中的失敗和心累。

第1名：肖牛女－不懂停損

牛牛們頭腦好，但思維速度較慢，有時會錯失良機，不懂得即時停損。她們會一直堅持下去，即使已看到無法挽回的結果，也很難收手。她們害怕改變，也不懂得整理自己的情緒，引發長時間的痛苦與心累。害怕面對現實，讓她們變得越來越消極，也越來越難在愛情裡找到真正的快樂。