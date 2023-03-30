政院拍板「貨物稅條例」延長2年　節能電器每台最高可退稅2000元

▲行政院會30日拍板財政部「貨物稅條例」修正草案。（圖／記者許宥孺攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院30日通過《貨物稅條例》第11條之1、第31條修正草案，延長購買經濟部核定能源效率分級「第1級」或「第2級」的新電冰箱、新冷暖氣機、新除濕機等節能電器，非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元。實施期間為2年，至114年6月14日截止。

行政院院會今日拍板財政部「貨物稅條例」修正草案，民眾購買節能1級或2級的新電器，每台最高可減徵貨物稅新台幣2000元，延長購買節能電器可退還減徵貨物稅截至2025年6月14日止。此外，「刪除逾期繳納貨物稅加徵滯納金」的計徵方式，以及「逾繳納期限30日仍未繳納者移送強制執行」等規定，都將回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部說明，為達成節能減碳綠色消費之政策目標，自108年6月15日起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅，實施期間2年至110年6月14日；110年5月26日修正展延實施期間至112年6月14日截止。根據財政部統計，截至112年2月底止，目前退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元。

另根據經濟部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為繼續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，將採經濟部意見，續延長規定實施期間至114年6月14日。財政部也強調，上開修正草案行政院將核轉立法院審議，該部將會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。