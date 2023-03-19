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錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

▲北市私立延平中學舉辦國中新生甄選入學，吸引2750人報考。（圖／延平中學提供）

▲延平中學國中部甄選入學，吸引大批考生，還出動員警維持交通。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

受到少子化衝擊，私校停招或轉型消息頻傳，但台北市老牌明星私校延平中學卻逆勢成長，昨（18日）該校國中部舉辦112學年度國一新生甄選入學，開出495個名額，吸引近2750人報考，報考人數創近10年新高，錄取率更只有18%。補教業者分析，越是少子化，家長越捨得投資，升學率好的明星私校，反而有生存契機。

今年的國中教育會考還沒舉行，但小六升國一的私校入學考試已先登場，其中報考人數最多的就是私立延平中學國中部，昨舉行國語、數學、英語等學科甄選入學，495個名額，吸引2750人報名，比去年的2400人還多，也創下10年新高，除了北北基外，還有遠從高雄、台南的學生北上參加甄選，還出動員警到場維持試場外交通。

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張姓考生家長說，為了延平中學的入學考，女兒從小五就開始補習，因為考量國中是重要的升學階段，才會考慮以升學為主的私校，但沒想到在少子化衝擊下，競爭還這麼激烈，「都快比頂大還難考了」。

延平中學校長張漢鏞表示，少子化讓家長對選擇學校更謹慎，辦學專業且用心的好學校，自然會在家長口碑與網路社群間廣為流傳，學校在今年2月放榜的大學學測成績交出漂亮成績單，而在國中階段也引進國際課程，吸引許多家長和學生。他也強調，舉辦甄選入學考試，是希望在國中常態編班的情況下，適度篩選學生，降低學生個別差異化，提升教師教學品質。

▲北市私立延平中學舉辦國中新生甄選入學，吸引2750人報考。（圖／延平中學提供）

▲少子化反而讓明星私校逆勢成長。（圖／延平中學提供）

北市私立東山高中國中部每年也舉辦基北區小六基本學力測驗，作為招生入學的參考，該校校長陳麗美說，少子化對升學為主的私校，相對影響較小，每年開出630個名額，幾乎都額滿，但坦言市中心的學生有變少，所以學校設置94部校車，解決學生通勤問題，除了雙北都會區學生外，最遠還有三峽、林口、基隆、萬里等地的學生。

中華補教大師暨品保協會理事長林沂真表示，相較於公立國中，私立國中課程規劃比較多元、校風嚴謹，許多家長認為是高中名校的搖籃，進了明星私立國中，等於就拿到明星高中的入場券，也正因為少子化趨勢，家長反而更願意花錢栽培小孩。

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