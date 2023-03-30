釣客闖燕鷗保護區「登島垂釣」！　馬祖海巡隊取締函送

記者林名揚／連江報導

時值馬祖地區鱸魚季尾聲，近期許多釣客專程來到馬祖甩竿釣魚，今(30)日10時海巡署艦隊分署馬祖海巡隊CP-1052艇執行海上巡邏勤務時接獲第十一巡防區通報，於北竿鐵尖島外海0.2浬處發現一艘本國籍漁船「崴○號」疑似違規載運5名釣客登島垂釣。

▲釣客侵入燕鷗保護區垂釣。（圖／記者林名揚翻攝）

馬祖海巡隊CP-1052艇接獲通報後前往鐵尖島實施取締，發現有釣客正在海釣，海巡人員隨即進行錄影蒐證並向釣客說明已違反連江縣政府89年1月26日八十八連建農字第20084號「馬祖綠島燕鷗保護區」公告之「全年嚴禁民眾攀登或進入核心區，但學術及教育目的者惟需先向主管機關申請許可」及「於每年十月至翌年三月未持有漁民證之釣客禁止於燕鷗保護區島礁垂釣」，於11時向連江縣政府產業發展處確認載運釣客之「崴○號」漁船無申請登島許可、5名釣客並無漁民證，並副知海保署第十一海洋保育工作站知悉後，將函送連江縣產業發展處進行裁罰。

馬祖海巡隊特別指出，馬祖海域周邊島礁為燕鷗過境、棲息、繁殖的區域，巡邏保育為本隊重點勤務，呼籲漁民及釣友務必注意避免違法，若有相關問題請立即撥打海巡署「118」或是馬祖海巡隊服務專線「0836-22647」，馬祖海巡隊將立即派員前往處理，共同攜手維護海洋生態保育。