通訊行前擄人痛毆丟包　台南7囂張男女1小時就被逮

記者林悅／台南報導

台南35歲黃姓男子因債務糾紛遭7名男女聚眾毆打，並強押上車去向不明，警方獲報，立即調閱監視器掌握作案車輛及嫌疑人動線，動員線上警力攔截圍捕，迅速於1小時內分別在新市區等2處查緝7名嫌疑人到案，並尋獲遭丟包黃姓男子，全案偵訊後移送法辦。

▲吳姓男子率眾向黃姓被害人擄人逼債，台南市警善化分局動員警網攔截圍捕，將吳嫌等人查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

29日下午4時40分許，劉姓嫌疑人發現積欠4萬元債務黃姓男子在新市區一間通訊行前，立即以通訊軟體聯繫25歲吳姓男子等6名男女嫌疑人，分別駕駛3部自小客車前往，到場即欲強押被害人上車，被害人不從，吳姓嫌疑人等人便以徒手、手持安全帽及水果刀等方式毆打傷害被害人後，強拉上車控制行動。

善化警分局獲報後立即前往現場調閱監視器釐清涉案車輛、對象，並通報攔截圍捕，迅速於1小時查緝吳姓等7人到案，強勢壓制犯嫌犯案時囂張氣焰，並於新市區某路上尋獲遭丟包黃姓男子，及起獲作案用安全帽及水果刀，全案偵訊後依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台南地檢署偵辦。吳嫌等人涉嫌重利罪嫌部分，警方擴大偵辦中。

善化分局表達嚴正執法之決心，對於暴行討債等違法情事，一定依法究辦，絕不寬貸，呼籲民眾若與人發生糾紛應冷靜處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。