男大生迷戀公仔遭詐5萬　存摺放火車站置物櫃「死轉手」被活逮

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局接獲線報，有民眾慘被詐騙淪為人頭帳戶，歹徒要求被害人將帳戶放置在台北車站置物櫃，警方接獲線報前往埋伏，立刻將取簿手逮捕到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。警方表示，詐騙集團要求被害人將存摺、金融卡放在置物櫃，製造「死轉手」斷點，呼籲民眾切勿上當受騙。

▲鐵路警察局在日前發現被害人將存摺放在火車站置物櫃，由取簿手取走。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，21歲的尤姓男大生，因迷戀公仔、模型，在網路上預訂模型公仔，卻接到詐騙集團來電，佯稱尤男被設定為批發商，要透過銀行幫忙取消設定，還貼心說有多家銀行提供選擇。

事後尤姓男大生接獲郵局電話，要求協助匯款，尤陸續會了3次共計5萬元，又接獲通知說帳戶被設定警示，要交出存摺穩定實體卡片等理由，要求尤將存摺放在台北車站置物櫃。

警方循線掌握情資，在29歲的吳姓收簿手前往拿取存摺時將人逮捕，後續持續追查幕後詐騙集團，並將吳姓收簿手依詐欺罪嫌移送法辦。

鐵路警察局表示，近年詐騙集團以「假投資」、「假購物」及「解除分期付款」等手法，造成民眾財損金額居高不下，且詐取金融卡（放置物櫃）案件亦漸增多。

鐵路警察局統計2022年迄今共發生置物櫃置放金融卡詐欺案96件，分析其中詐欺手法計有「假求才」、「解除分期付款」及「假借貸」等，往往造成被害人鉅額損失。