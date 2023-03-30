台中2工人遭活埋！一度傳「看到腳了」　家屬焦急怒吼：還要多久

記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷30日上午發生房屋倒塌，現場3人受困，警消率先救出一名蔡姓工人，但送醫搶救後仍因大量出血宣告不治，目前尚有陳姓(52歲)、吳姓(41歲)2名工人未脫困。稍早救難人員疑似在瓦礫堆下發現遭埋工人的腳，但目前仍未能協助其脫困，一旁傷者家屬一度情緒失控，直呼「還要等多久，那我爸欸！」

▲台中百年老屋倒塌，3工人遭活埋，搜救人員目前仍在搶救中。（圖／台中消防提供）

台中該棟老屋屋齡逾百年，現場今正在施工，不料卻疑似工人施工不慎導致紅磚老屋倒塌，現場3名工人當場遭活埋，其中被埋在外側的蔡姓工人第一時間被救出，但因遭大量土石瞬間夾擊，全身多處骨折、且大量出血，脫困後已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治死亡。

目前搜救隊努力嘗試移開土石、鐵皮屋頂等物，由於現場環境相當不穩定，擔憂傷者受到二次傷害，因此無法動用大型機具，只能靠著搜救人員徒手清運土塊救援；稍早現場傳出發現受困者的腿部，但目前2名工人仍未脫困，現場一名傷者的兒子不耐久候，情緒十分激動，當場怒吼「還要等多久？那我爸欸！」

▼現場傳出發現傷者的腳，一旁已有救護車待命。（圖／記者許權毅攝）