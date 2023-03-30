初次見面敬酒引發不滿　屏東工程行莽男尖刀刺胸殺人判刑定讞





▲僅因敬酒引發糾紛，男子持刀殺害對方，判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東賴姓男子去年3月間到朋友的工程行喝酒，席間初次見面的楊姓男子前來敬酒，賴男雖舉杯回應，但楊男嫌對方態度不好，起了爭執。賴男最後抽出尖刀，猛刺對方胸口，殺害對方。一審將賴男判刑12年，二審加重改判13年6月，全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

本案發生於去年3月中，死者楊姓男子（32歲）晚間到某工程行喝酒，21歲的賴姓男子之後也來參加酒攤。2人第一次見面，楊男拿起酒杯前來敬酒並自我介紹，賴男雖然舉杯回敬，但臉卻一直對著一旁的朋友，持續談話。楊男不滿，認為賴男態度很差，起了口角爭執，一旁眾人趕緊將2人攔住。

楊男隨後走出工程行講電話，賴男心有不滿，抽出刃長超過10公分的尖刀，放在褲後袋內。10多分鐘後楊男講完電話，走回工程行，賴男衝上前去理論，雙方爆發第二次爭執。憤怒的賴男抽出刀刃，朝對方的胸口猛刺一刀；楊男被刺胸後，扶著牆壁走到屋外，隨即癱軟在地。

眾人趕緊打電話報警，將楊男送醫，但最後仍因胸部受有深達9至10公分穿刺傷，並傷及心臟之左、右心室，續發低血容休克，送醫1小時後就宣告不治。警方鎖定賴男追緝，不到6小時就逮捕賴男到案，檢方聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院將賴男判刑12年，案件上訴二審後，高雄高分院認為賴男的行為所生危害甚鉅，也未賠償被害人；此外，當時同行友人勸賴男出面投案，賴男竟回說「…不要啦，先回去睡覺…睡醒了再說。」二審因此認定賴男蔑視他人生命、毫無任何悔意，犯後態度不佳，因此加重改判有期徒刑13年6月。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。