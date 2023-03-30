六福村長頸鹿10年死8隻　高嘉瑜轟：動物墳場！殺狒滅口

▲東非狒狒中彈不治。（圖／林務局提供）



記者陳俊宏／綜合報導

六福村29日深夜發出新聞稿，確認被槍擊殺死的東非狒狒是他們的，將在今天（30日）上午10時30分在園區內開記者會說明。民進黨立委高嘉瑜表示，六福村10年內養死8隻長頸鹿，不僅是動物墳場，還一再說謊甚至殺狒滅口，農委會、新竹縣政府應立刻調查管理不善及虐待動物問題。

高嘉瑜今在臉書說，從3/18至今，時隔12天，六福村才坦承東非狒狒來自六福村！事發過程，六福村刻意隱瞞、逃避責任甚至撇清關係，直到獵人的一句話才讓社會知道，六福村竟是要求射殺狒狒的兇手，也讓大家知道六福村跟著追捕狒狒的真相！

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高嘉瑜指出，長期以來，六福村把動物當成生財牟利的工具，已經不符合進步國家的價值；六福村內各種類動物的生活環境，其展演空間與圈養環境惡劣，造成無法滿足其動物本能的需求，導致異常行為的出現，對於推動生命關懷教育，卻忽略動物本身就是個獨立生命體，在現代這種觀念已經需要改變。

▲▼高嘉瑜去年3月曾召開記者會，向過世的長頸鹿「布丁妹」致意，並揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



高嘉瑜表示，去年3月她跟動保團體共同召開「長頸鹿追思記者會」，向當年初過世的長頸鹿「布丁妹」致意，並揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿，管理明顯有問題。

高嘉瑜認為，「動物園不該成動物墳場，動保教育不該是斂財工具」，而六福村可謂劣跡斑斑，農委會與其他主管機關應積極督導改善。她呼籲中央、地方主管機關應該立即調查、監督，全面檢討相關制度避免動物繼續在六福村受虐。

對於維護動物權利，高嘉瑜提到，她也提出修正《民法》195條，並設立動保警察與解決動檢員人力不足的問題。對於動物展示的環境和後台飼養區域，她也呼籲農委會與相關主管機關實地走訪督導，「別讓有心人士以推廣動物教育的名義，實則壓榨動物尊嚴成為歛財的工具。」

東非狒狒逃亡18天，左胸受到槍傷送醫不治。六福村29日深夜發出聲明，經由通過結紮傷口比對，認了狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，並將在今上午將召開記者會說明。

▼六福村聲明。（圖／記者陳凱力翻攝）

