ChatGPT風險！學者憂：內容被特定團體操控「需要人工檢驗」

▲學者提醒，ChatGPT可能被特定團體操控，透過訓練用資料庫去影響AI生成內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心衍生相關疑慮，學者今（30日）指出，生成式AI未來勢必改變人的行為，可用於整理文獻、修改程式等，讓研究者專心聚焦於創新，但也可能被特定團體操控，透過訓練用資料庫去影響AI生成內容，因此需要人工檢驗內容，並思考如何突顯自我的創新與價值。

教育部台灣學術倫理教育資源中心在今（30日）舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，邀請國家衛生研究院分子與基因醫學研究所長孫以瀚、陽明交通大學副校長周倩、成大外國語文學系主任劉繼仁等人，分享生成式人工智慧技術（AI）與學術研究及學術倫理的議題，吸引約4000位民眾線上觀看。

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孫以瀚首先指出，生成式AI是一個具革命性新工具，未來勢必改變人的行為，人必須調整以適應及利用AI，而生成式AI可用於整理文獻、修改程式、修改英文，可讓研究者減少投入心力，讓研究者專心聚焦於創新，但另一方面，AI也可能被特定團體操控，透過訓練用資料庫去影響AI生成內容，因此需要人工檢驗內容，並思考如何突顯自我的創新與價值。

周倩則用學術研究中誠信原則，談生成式AI對學術倫理的影響，周倩表示，生成式AI並不能作為學術研究發表的作者，基於學術倫理誠實及透明原則，研究成果應該要公開，以善盡研究者的社會責任，因此在學術研究中使用生成式AI工具應適當揭露，目前部分學術出版商已針對生成式AI發布相關政策，研究者在使用此類工具時，應先瞭解目前學術出版的相關規定，並符合學術發表的規範。