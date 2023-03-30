上課鬧烘烘！新北2高中男爆衝突「赤手打玻璃」　1人手韌帶受損　

▲新北淡水區有2名17歲男同學，為了管秩序，在課堂耍狠「赤手打玻璃」，兩人雙雙掛彩，其中1人手韌帶受損恐失能 。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區某高工職，昨天上午8時許，有兩名同班17歲男生，疑因秩序關係在班上爭執叫囂，雙方一怒之下都用手狂敲玻璃示威耍狠，碎裂的玻璃使兩人血濺現場，手部的血止也止不住，嚇壞同學和台上老師，警消獲報到場，將2人送往淡水馬偕醫院救治，其中一名男同學韌帶受損，目前仍在休養中。

據側面了解，當時已經是上課時間，但班上鬧烘烘，其中一名幹部叫同學「安靜」，但有一位男同學仍不斷吵鬧，氣的幹部對他破口大罵，兩方爆發激烈衝突！幹部一怒之下，徒手敲破班上玻璃，另一名男同學則是衝到走廊、班級外爆打玻璃，兩人手部大爆血，嚇壞台上老師和班上同學。

後來，同學和教職員工將兩人支開避免擴大衝突，眼見雙方手部不斷流血止也止不了，立即通知警察和救護人員，2人均被送往淡水馬偕醫院救治；經醫院檢傷，一名同學撕裂傷逢了許多針，另一名同學則較嚴重，被玻璃刺傷韌帶，目前仍今天在家休養未到校上課，因此兩人目前還未和解。

該校教官表示，除將徹底調查事件的起因和具體情況，學校同時也重新提醒學生，要保持良好的行為風尚和安全秩序，維護校園和諧，目前已對該班級進行心理輔導，後續會持續關懷所有同學身心狀況。