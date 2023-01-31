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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲在香港與泰國首富密會　1個月內兩度會面...合作內容引猜測

▲泰國首富謝國民。（圖／CFP）

▲泰國首富謝國民。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

港媒消息指，阿里巴巴聯合創辦人馬雲近日在香港與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民，以及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁密會。這也是雙方在1個月內的第二次會面，讓外界對未來的合作或投資案相當好奇。

▲阿里巴巴聯合創辦人馬雲。（圖／CFP）

▲阿里巴巴聯合創辦人馬雲。（圖／CFP）

《金羊網》報導，馬雲上（1）月曾到泰國曼谷考察正大集團，並獲謝國民親自接待，此次是二人在不足一個月裡第二度會面，引發外界對於二人投資合作的猜測。此外，馬雲在香港與謝國民父子會面後，還派出馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau為謝國民父子送行。

謝國民曾在受訪時透露，此前曾因不理解電商盈利模式，錯過了投資馬雲的機會，由其在阿里巴巴和螞蟻金服的成功案例，使得關於馬雲與泰國正大集團是否在醖釀新投資合作引發關注，媒體還稱，正大集團是大陸改革開放後，首家進入大陸內地的外資企業，實力及資本雄厚。

公開資訊顯示，謝國民為正大集團第二代掌門人，其身家約149億美元（約4478.57億元新台幣），為富比世全球富豪榜第137位。正大集團以農牧食品、批發零售和電訊電視三大事業為核心，還涉足金融、地產、製藥、機械加工等10多個行業別。

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