蔣市府首次追加預算喊33億　蔣萬安新政占18.46億

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任將滿3個月，陸續落實競選政見，如恢復發放重陽敬老金恢復1500元、生育獎勵金翻倍等，但其中不少需透過追加預算處理。對此，北市府25日表示，本會期將追加33.09億，蔣萬安14項新政共占18.46億；此外，也增加債務還本26億，歲入則預估可追加128.23億。

至於和前朝相比，北市府表示，110年度第一次追加預算也高達59億，主因是富邦金控併購日盛金控，市府為保持股比例，因此必須現金增資；111年度第一次追加預算也達31億，當時適用於新冠肺炎疫情紓困以及公務員調薪4％，今年度的增加金額並沒有較往年高。

北市府表示，本會期將追加33.09億預算，其中蔣萬安新政分4大類，幸福育兒項目追加6.01億；開創教育項目追加9.16億；長照關懷項目追加2.88億；全民運動項目追加0.41億。總和推動新政將需增加18.46億元預算。

其中，最受關注的，當屬蔣萬安競選期間喊出要重新發放1500元的重陽敬老金，為此需追加2.05億；在人口政策部分，包括生育獎勵金翻倍、第3胎最多發5萬等，也將增加4.6億；私立幼兒園差額補助，需追加1.72億；長照關懷等政策，需追加逾8000萬。

北市府表示，因今年中央統籌分配款增加，加上市府相關罰鍰收入，歲入共多出128億，因此除了可以負擔18.46億元的新政預算追加外，還能補回約69億的歲計賸餘，也會再替市府償還26億的債務。