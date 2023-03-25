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蔣市府首次追加預算喊33億　蔣萬安新政占18.46億

▲▼台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任將滿3個月，陸續落實競選政見，如恢復發放重陽敬老金恢復1500元、生育獎勵金翻倍等，但其中不少需透過追加預算處理。對此，北市府25日表示，本會期將追加33.09億，蔣萬安14項新政共占18.46億；此外，也增加債務還本26億，歲入則預估可追加128.23億。

至於和前朝相比，北市府表示，110年度第一次追加預算也高達59億，主因是富邦金控併購日盛金控，市府為保持股比例，因此必須現金增資；111年度第一次追加預算也達31億，當時適用於新冠肺炎疫情紓困以及公務員調薪4％，今年度的增加金額並沒有較往年高。

北市府表示，本會期將追加33.09億預算，其中蔣萬安新政分4大類，幸福育兒項目追加6.01億；開創教育項目追加9.16億；長照關懷項目追加2.88億；全民運動項目追加0.41億。總和推動新政將需增加18.46億元預算。

其中，最受關注的，當屬蔣萬安競選期間喊出要重新發放1500元的重陽敬老金，為此需追加2.05億；在人口政策部分，包括生育獎勵金翻倍、第3胎最多發5萬等，也將增加4.6億；私立幼兒園差額補助，需追加1.72億；長照關懷等政策，需追加逾8000萬。

北市府表示，因今年中央統籌分配款增加，加上市府相關罰鍰收入，歲入共多出128億，因此除了可以負擔18.46億元的新政預算追加外，還能補回約69億的歲計賸餘，也會再替市府償還26億的債務。

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