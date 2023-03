聽團仔必朝聖！「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集前進大港開唱

▲以「質感黑」為品牌概念的風格行動餐車「Hazi&Co-黑質咖啡」人氣超夯的「H&H現炸吉拿棒」推出Uber One會員限定新口味「香蕉卡士達吉拿棒」。

生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」擅長以複合式主題市集,與美食、文創、生活等品牌夥伴創造多元市集體驗,攜手近期積極走進城市角落連結消費者新生活的 Uber Eats 前進「2023 大港開唱」,集結超過百家美食特色,與超過50家的手作文創風格品牌,本週末 4/1-4/2 高雄駁二藝術特區登場,打造台味滿滿史上盛大的「港邊市集」,吸引聽團仔朝聖最具規模的美食聚落!

「大港限定饕客必嚐 X 風格生活創意手作」近200家風格品牌與出外人再度前進港都

食嗑 ╳ 南霸天、食在 ╳ 輕軌橋、主廚 ╳ 快餐車、輕手作 ╳ 大義倉庫,等四大區域充滿全區限定大港優惠好康,等你揪團來挖寶!且市集位於免費開放場域,搶不到門票也能輕鬆逛!網友自活動公布開始便紛紛私訊:「可以提前電話預訂嗎?」、「會不會逛完一區就荷包大失血了!?」擔心搶不到口袋名單的人氣品牌。

接下來出外人也即將在下半年推出美食、酒展、創意等更多精彩活動,邀請風味美食、創意手作、輕食甜點等各類型品牌,敬請期待!

▲來自屏東的人氣質感咖啡品牌,獨立烘豆實驗所『Akau Coffee 猻物咖啡』。

▲台北人氣美式炸雞『汁汁男孩Chicken Pa!Pa!Pa!』。

▲墾丁必吃的墨西哥餡餅專賣店『浪頭叔叔』。

▲大港飾品舖開張!集合人氣夯店「麋鹿斑斑、花ㄔ了女孩、她的耳環 Her earrings、Morá 輕奢飾品、Davina Faith 大衛南菲」等近百家手作輕食文創品牌等你來殺荷包!

▲特色中性服飾品牌「小我私服ALLGENDER」與「古古家 GoodGood Home、偷偷喊我手作裁縫室、鬍子古著選物Mustache Vintage、Back to Green」則帶來當季新品!Uber One會員皆可享有獨享優惠,或是專屬加購。

跨平台 Uber One 給你滿滿新生活!Uber One 會員進入會場竟有專屬服務處

Uber 及 Uber Eats 所推出的跨平台 Uber One 會員方案,讓會員可享無限次外送訂單免運、乘車優惠深受歡迎,單月新增會員數最高達四倍以上。疫後 Uber Eats 也積極走進城市角落連結消費者新生活,將於《大港開唱》帶給會員獨享禮遇,包含會員專屬手環兌換服務、女神龍會員專屬觀眾高台、品牌獨家設計限量贈品、Uber乘車優惠等,尤其是 Uber One 會員只要出示App畫面可享有「全區市集優惠折扣」,體現一機在手優惠無窮的獨享好康!拍照打卡可再領限量500份的 Uber One 會員大禮包,獨家設計的風格帆布袋、漁夫帽、隨身風扇等,不僅有聽團好物還可以享有絕佳視角。

為方便會員往返活動會場,Uber One 會員於4月1日及4月2日活動期間,使用Uber App叫車並選擇搭乘「優步小黃」行程,將上下車地點設定於「駁二藝術特區」,並輸入優惠序號「優黃大港動」,即可享兩趟行程8折的限量乘車優惠,每趟最高折抵100元。讓 Uber One 會員無論是從高雄市區往返駁二藝術特區,或高鐵和火車轉乘,都能更輕鬆便利再省荷包。

大港開唱 - 港邊市集完整名單大公開

吃的喝的・Eats起來 (*)品牌有提供素食、蔬食產品

吃的喝的・Eats起來 (*)品牌有提供素食、蔬食產品

(首次登入港邊市集)

(首次登入港邊市集)

(港邊好食嗑)

港邊餐車・大集合 (*)品牌有提供素食、蔬食產品

港邊餐車・大集合 (*)品牌有提供素食、蔬食產品



買到賺到・敲「港」動

買到賺到・敲「港」動