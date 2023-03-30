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聽團仔必朝聖！「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集前進大港開唱

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲以「質感黑」為品牌概念的風格行動餐車「Hazi&Co-黑質咖啡」人氣超夯的「H&H現炸吉拿棒」推出Uber One會員限定新口味「香蕉卡士達吉拿棒」。

圖、文／出外人NOT AT HOME提供

生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」擅長以複合式主題市集，與美食、文創、生活等品牌夥伴創造多元市集體驗，攜手近期積極走進城市角落連結消費者新生活的 Uber Eats 前進「2023 大港開唱」，集結超過百家美食特色，與超過50家的手作文創風格品牌，本週末 4/1-4/2 高雄駁二藝術特區登場，打造台味滿滿史上盛大的「港邊市集」，吸引聽團仔朝聖最具規模的美食聚落！

「大港限定饕客必嚐 X 風格生活創意手作」近200家風格品牌與出外人再度前進港都

食嗑 ╳ 南霸天、食在 ╳ 輕軌橋、主廚 ╳ 快餐車、輕手作 ╳ 大義倉庫，等四大區域充滿全區限定大港優惠好康，等你揪團來挖寶！且市集位於免費開放場域，搶不到門票也能輕鬆逛！網友自活動公布開始便紛紛私訊：「可以提前電話預訂嗎？」、「會不會逛完一區就荷包大失血了！？」擔心搶不到口袋名單的人氣品牌。

接下來出外人也即將在下半年推出美食、酒展、創意等更多精彩活動，邀請風味美食、創意手作、輕食甜點等各類型品牌，敬請期待！

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲來自屏東的人氣質感咖啡品牌，獨立烘豆實驗所『Akau Coffee 猻物咖啡』。

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲台北人氣美式炸雞『汁汁男孩Chicken Pa!Pa!Pa!』。

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲墾丁必吃的墨西哥餡餅專賣店『浪頭叔叔』。

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲大港飾品舖開張！集合人氣夯店「麋鹿斑斑、花ㄔ了女孩、她的耳環 Her earrings、Morá 輕奢飾品、Davina Faith 大衛南菲」等近百家手作輕食文創品牌等你來殺荷包！

▲▼「出外人 NOT AT HOME」音樂風格市集。（圖／業者提供）

▲特色中性服飾品牌「小我私服ALLGENDER」與「古古家 GoodGood Home、偷偷喊我手作裁縫室、鬍子古著選物Mustache Vintage、Back to Green」則帶來當季新品！Uber One會員皆可享有獨享優惠，或是專屬加購。

跨平台 Uber One 給你滿滿新生活！Uber One 會員進入會場竟有專屬服務處

Uber 及 Uber Eats 所推出的跨平台 Uber One 會員方案，讓會員可享無限次外送訂單免運、乘車優惠深受歡迎，單月新增會員數最高達四倍以上。疫後 Uber Eats 也積極走進城市角落連結消費者新生活，將於《大港開唱》帶給會員獨享禮遇，包含會員專屬手環兌換服務、女神龍會員專屬觀眾高台、品牌獨家設計限量贈品、Uber乘車優惠等，尤其是 Uber One 會員只要出示App畫面可享有「全區市集優惠折扣」，體現一機在手優惠無窮的獨享好康！拍照打卡可再領限量500份的 Uber One 會員大禮包，獨家設計的風格帆布袋、漁夫帽、隨身風扇等，不僅有聽團好物還可以享有絕佳視角。

為方便會員往返活動會場，Uber One 會員於4月1日及4月2日活動期間，使用Uber App叫車並選擇搭乘「優步小黃」行程，將上下車地點設定於「駁二藝術特區」，並輸入優惠序號「優黃大港動」，即可享兩趟行程8折的限量乘車優惠，每趟最高折抵100元。讓 Uber One 會員無論是從高雄市區往返駁二藝術特區，或高鐵和火車轉乘，都能更輕鬆便利再省荷包。

大港開唱 - 港邊市集完整名單大公開
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吃的喝的・Eats起來 (*)品牌有提供素食、蔬食產品
－－－－－－－－－－－－
*高雄哥文達瑜伽蔬食pizza｜*CAMPO蔬食古巴三明治｜*李董偶貴｜*Wufu 五福軒｜*囍丸Hopeyaki｜*歐拉蔬食工坊｜*阿部玖肆彩色地瓜球打狗號｜*沾糖QQ球｜*多那之咖啡｜*散步路徑霜淇淋｜*森杉水果室｜*Ai-Yo哎呦愛玉｜*那個그건雞蛋糕貳號店｜*MOODY手作調飲｜*明宏拔絲地瓜｜*家庭號傳統甜品｜*一點點mini可頌｜*不夜侯製茶所｜*花得法廚房｜*Akau Coffee猻物咖啡｜*一樂｜*豆豆樂烤醬糰子｜*冰冰蹦蹦｜*H&H現炸吉拿棒｜*Fancy Tofu｜*貳春Smoothie｜*龜記茗品｜*浪頭叔叔｜*帰拉麵 KAERI｜*葉月堂雪花冰｜*黑輪妹の三輪車｜*小園丁雞蛋糕｜*抒嗜 SUNSAY TEA｜*肚康食研所

（首次登入港邊市集）
汁汁男孩Chicken Pa!Pa!Pa!｜元濱大叔滷水專家｜BELIEF比立福牛排｜微醺花園x海味｜Celebrate慶祝燒烤｜STREET DOGS熱狗堡｜阿楽章魚燒｜好初早餐｜魷嫩有蝦｜李桑飯店｜晨間廚房｜來呷飯桌｜由本室油飯｜Hala Chicken｜手刀鉄板バル｜JMT존맛탱韓國料理專賣｜小上海香酥雞｜鐘予原味當歸鴨｜米樂福｜Roma Roma｜帕尼布尼PaniPuri｜午後捲餅Arvo Kebab｜山海調飲 - Mouncean｜恩美刈包｜吃草的妞｜擼串串/燒烤專門｜旗津順-烤小卷｜一杯手撕雞吧｜將初｜緩食甜點Lentemen｜butterkaka美式肉桂捲｜Kimóo平衡宇宙｜SNOW Gelato雪諾義式冰淇淋｜LeFrenchQuiche法式鹹派｜Moolin 慕林｜WEBBERGER｜尻雞實驗室｜Hazi&Co黑質咖啡｜巴歌浪小聚所

（港邊好食嗑）泰渴泰式奶茶｜Bullet｜俞煙｜沙嗲佬｜另起滷灶｜頑固油飯｜製餃研所｜嘉憶香炭烤玉米｜搖滾雞炸雞專賣店｜耶魯小鎮Yaletown Bistro｜主觀廚房台灣溫體牛漢堡｜吉米樂狗Jimmy’s Hotdog Club｜YELLOW｜アケド騎樓雞排｜Vesbao饅頭漢堡｜鹹鹹美代子｜醬男漢堡｜尋路_Find the way｜Mine專賣蛋餅｜日腸小室

港邊餐車・大集合 (*)品牌有提供素食、蔬食產品
－－－－－－－－－－－
*樹巢Tree Nest｜*J老爹行走的伙房｜激飢叫海鮮｜Mundane沒有靈魂的餐車｜Machala馬查拉漢堡｜The Oasis綠洲｜Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ｜Prestopasta快義點｜Devil&Angel-惡魔天使餐車｜Nakama那咖馬行動餐車


買到賺到・敲「港」動
－－－－－－－－－－－－－
麋鹿斑斑｜靈魂交易所｜地獄書道kaishodo calligraphy｜Double D.｜Lova_accessory｜桑古SOME GOOD｜公主毛病｜Ella Wang｜Oversize vintage｜QWQ天然橡膠夾腳拖鞋｜鬍子古著選物｜四代目墨鏡｜浮遊漫畫屋｜古古家GoodGood Home｜熬夜小姐｜yesterday sandwich｜98分飾品｜曠野工作室｜NinesRiko九顆栗子｜浪東西古著｜CERES Parfums｜爺恩YANG｜Tsubasa.Y｜極樂鳥｜週日公園唱片行｜Pony’s Treasures水晶礦石｜花浪｜小我私服｜樂搞玩具雜貨店｜本物古著｜草堂春睡｜CatMeat貓肉商店｜偷偷喊我手作裁縫室｜小咖泡芙Small Puff｜虫洞 vintage｜Davina Faith大衛南菲｜Morá 輕奢飾品｜BetterDays studio｜愛哩愛哩合作社｜沒有文青｜我是森森｜MIHER茉荷｜KO HA｜老耄商行｜Jouer8 Camera Accessories｜D.crazy__｜步日常｜theJAM惹詹｜搖滾地鐵Rock Subway｜她的耳環Her earrings｜卡社｜Relaxedship｜有麵子紋身處｜iNAKATA｜山東饅頭Sentimental｜又又美FotoShop｜一葉之丘Rubilization｜Back to Green｜貳參貳小賣所｜想太多女孩&控制欲男孩｜花ㄔ了女孩‧ICING手作美學｜INESS一寧香氛 

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