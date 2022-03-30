全聯先生半裸跳海「救水壼」　PO文道歉後...陳其邁這樣苦勸他

▲邱彥翔。（圖／記者張一中攝）



記者賴文萱／高雄報導

「全聯先生」邱彥翔上週赴高雄看「大港開唱」演出，但海上電音舞台「大雄丸」船身才剛靠岸，他卻無預警只穿著四角褲就跳進高雄港，引來現場一片騷動，稍早他已正式對外道歉。高雄市長陳其邁今被問及此事表示，要克制一下自己，晚上跳下去還是有風險，千萬不要模仿。

▲全聯先生邱彥翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／我是邱彥翔 謝謝）

「全聯先生」邱彥翔因跳入高雄港引發熱議，甚至引來抨擊聲浪，認為是不良示範。對此，他30日在臉書道歉並還原現場，透露當天是因為自己的水壺掉下海，現場沒有任何打撈器具，他不希望增加海洋垃圾，也有評估自身狀況和救援動線。他並強調：「現場沒有任何嬉鬧，眼看著水壺就要漂去，我只能快速跳下海救水壺，自己的水壺自己救，請大家關心海洋垃圾。」

陳其邁上午被問及此事回應，這是有點太High啦，還是要克制一下自己，也不要模仿，因為有時候晚上跳下去，還是有風險，千萬不要模仿。

全聯先生道歉全文：

還原2022/03/27

就是

在音樂告一段落，船也返港靠岸停泊好，大家陸續要下船之際；就一個轉身…

我的水壺落海了@@

立即詢問了現場工作人員，並未能夠立即有可用來打撈水壺的任何器具；在懊惱又著急地望著在海中漂浮的水壺同時，再評估當下自己的身體狀況也算略通水性，即向隨行同事說明下水後的最短救援水壺動線後；只能決定自己的水壺自己救。

於是，做好下水前準備(在船上，DJ分享的熱唱曲目，和大家一起大聲高歌，身體跟著音樂律動也就默默做好做滿60分鐘的熱身)將個人衣物及隨身物品安置好；我穿著快乾材質的短褲，走到船左舷甲板邊，跳下水、救水壺、游上岸。

快速完成水壺救援的意外落海任務，上岸後穿越人群，隨即用毛巾擦乾身體、水壺，穿回乾燥衣物，將水壺放進揹包裡確認不會再掉落(這很重要)，確認衣著整齊短褲已經七分乾地走回住宿處完成洗澡。

以上

就是

水壺掉落海

現場沒有任何嬉鬧

眼看著水壺就要漂去

我只能快速跳下海救水壺

自己的水壺自己救

請大家關心海洋垃圾

海龜鼻孔插水壺 能看嗎～

衝浪人最重視的問題之一就是海洋不能再多垃圾了

#準備開始復健曾經是衝浪人的我

真的很不好意思，在情急之下，沒有考慮周全而做了這個充滿潛在的危險行為。

不能也不會再發生，大家不要模仿

關於在那個當下的 現場還原

在散場後、行進間，發現遺落物在送到服務處有參加大港的大家，你們最棒了～

不好意思 高雄港務局及海巡署等相關單位

不好意思 大港開唱的主辦及協辦單位

不好意思 讓關心我的大家跟親友們 擔心了~