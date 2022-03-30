　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全聯先生半裸跳海「救水壼」　PO文道歉後...陳其邁這樣苦勸他

▲▼邱彥翔出席《哭悲》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲邱彥翔。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／高雄報導

「全聯先生」邱彥翔上週赴高雄看「大港開唱」演出，但海上電音舞台「大雄丸」船身才剛靠岸，他卻無預警只穿著四角褲就跳進高雄港，引來現場一片騷動，稍早他已正式對外道歉。高雄市長陳其邁今被問及此事表示，要克制一下自己，晚上跳下去還是有風險，千萬不要模仿。

▲▼ 全聯先生　邱彥翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／我是邱彥翔 謝謝）

▲全聯先生邱彥翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／我是邱彥翔 謝謝）

「全聯先生」邱彥翔因跳入高雄港引發熱議，甚至引來抨擊聲浪，認為是不良示範。對此，他30日在臉書道歉並還原現場，透露當天是因為自己的水壺掉下海，現場沒有任何打撈器具，他不希望增加海洋垃圾，也有評估自身狀況和救援動線。他並強調：「現場沒有任何嬉鬧，眼看著水壺就要漂去，我只能快速跳下海救水壺，自己的水壺自己救，請大家關心海洋垃圾。」

陳其邁上午被問及此事回應，這是有點太High啦，還是要克制一下自己，也不要模仿，因為有時候晚上跳下去，還是有風險，千萬不要模仿。

全聯先生道歉全文：

還原2022/03/27
就是
在音樂告一段落，船也返港靠岸停泊好，大家陸續要下船之際；就一個轉身…
我的水壺落海了@@
立即詢問了現場工作人員，並未能夠立即有可用來打撈水壺的任何器具；在懊惱又著急地望著在海中漂浮的水壺同時，再評估當下自己的身體狀況也算略通水性，即向隨行同事說明下水後的最短救援水壺動線後；只能決定自己的水壺自己救。
於是，做好下水前準備(在船上，DJ分享的熱唱曲目，和大家一起大聲高歌，身體跟著音樂律動也就默默做好做滿60分鐘的熱身)將個人衣物及隨身物品安置好；我穿著快乾材質的短褲，走到船左舷甲板邊，跳下水、救水壺、游上岸。
快速完成水壺救援的意外落海任務，上岸後穿越人群，隨即用毛巾擦乾身體、水壺，穿回乾燥衣物，將水壺放進揹包裡確認不會再掉落(這很重要)，確認衣著整齊短褲已經七分乾地走回住宿處完成洗澡。
以上
就是
水壺掉落海
現場沒有任何嬉鬧
眼看著水壺就要漂去
我只能快速跳下海救水壺
自己的水壺自己救
請大家關心海洋垃圾
海龜鼻孔插水壺 能看嗎～
衝浪人最重視的問題之一就是海洋不能再多垃圾了
#準備開始復健曾經是衝浪人的我
真的很不好意思，在情急之下，沒有考慮周全而做了這個充滿潛在的危險行為。
不能也不會再發生，大家不要模仿
關於在那個當下的 現場還原
在散場後、行進間，發現遺落物在送到服務處有參加大港的大家，你們最棒了～
不好意思 高雄港務局及海巡署等相關單位
不好意思 大港開唱的主辦及協辦單位
不好意思 讓關心我的大家跟親友們 擔心了~

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
快訊／新竹一家三口確診　足跡到小蒙牛、迪卡儂
快訊／新北爆全新變異株　2大張足跡公布
桃園2舞蹈老師確診　曾到台北、宜蘭兼課
快訊／參加台中婚宴！　同場3人確診
LIVE／中和公寓累計14人確診　侯友宜親上火線說明
快訊／進香團確診遊客到屏東　足跡去過3景點
瀑布狂瀉！消防員發現蔡進國　下切水路畫面曝
樹科大2老師也上禮服酒店！喊冤「純吃飯」　校方出手了
爸爸最後出現在這...和碩蔡進國罹難　兒等見最後一面
基隆小吃店群聚「增13確診」　一家六口染疫
桃園大潭電廠+12！　陳時中：令人擔心
樹林科技廠再+6　驗出全新BA.2.3
快訊／增107例境外移入　印尼入境最多
快訊／今日暴增56例本土！
快訊／信義區撿到彈匣裝12發子彈！　失主找到了
LIVE／突延後15分鐘！　陳時中最新說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

救援畫面曝光！發現和碩前副總裁蔡進國　消防員下切水路

10年來山難次數最多！雪霸急提醒清明假期山友注意要點

「媽媽生病」坑3網友　騙1萬進旅館戶頭...她爽住25天

爸爸最後出現在這...和碩蔡進國登山罹難　兒等見最後一面

台中警當街逮捕壓制槍毒嫌犯　路人驚呼「演電影嗎」

用派出所電話打1999嗆「世貿放炸彈」　北市男涉恐嚇危安遭逮

快訊／天兵警開紅單彈匣掉地上...竟沒發現　還被民眾撿到

突然左轉車害女騎士「受驚自摔」　轎車加速離開…恐涉肇逃刑責

花8千買小姐「半場」　桃園男忍不住強吻胸部摸私處被判刑

惹毒品債務糾紛被挾持上車「講清楚」　男子驚險跳車逃命

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

救援畫面曝光！發現和碩前副總裁蔡進國　消防員下切水路

10年來山難次數最多！雪霸急提醒清明假期山友注意要點

「媽媽生病」坑3網友　騙1萬進旅館戶頭...她爽住25天

爸爸最後出現在這...和碩蔡進國登山罹難　兒等見最後一面

台中警當街逮捕壓制槍毒嫌犯　路人驚呼「演電影嗎」

用派出所電話打1999嗆「世貿放炸彈」　北市男涉恐嚇危安遭逮

快訊／天兵警開紅單彈匣掉地上...竟沒發現　還被民眾撿到

突然左轉車害女騎士「受驚自摔」　轎車加速離開…恐涉肇逃刑責

花8千買小姐「半場」　桃園男忍不住強吻胸部摸私處被判刑

惹毒品債務糾紛被挾持上車「講清楚」　男子驚險跳車逃命

三重業務員定序出爐！全新BA.2「國內累積23條Omicron」

22歲名模倫敦走秀「好友幾乎都中標」　工作隔天化妝師確診

PC出貨量恐下滑！　外資砍廣達目標價、喊進這3檔個股

半導體測試儀器廠美達去年EPS 4.4元創高　預計4月上櫃掛牌

大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席吃到飽改發送餐盒

基隆一天爆增19例延燒4店家！陳時中記者會後「直奔前線」了解

助中小企業度難關　國民黨團籲紓困貸款落日延長1年

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／新竹市一家三口確診！足跡曝光　急採撿2071名師生

台固媒、大新店、屏南申請CH52上架　《華視新聞資訊》市佔衝72%

太逼真！媽「扮鬼」嚇瘋娃　她哭爆摔跤...狂爬找爸討拍

社會熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

即／和碩前副總裁蔡進國「罹難多日」！

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

和碩前副總裁蔡進國「路徑有差異」罹難

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

知名建商高富帥　竟遭法院認證是色狼

確診海大教授去的酒店起底　小姐陪唱陪玩千萬裝潢曝

內湖驚傳父砍子！　2人濺血送醫

和碩前副總裁最新影像　蔡進國可能5軌跡曝

快訊／警開紅單彈匣掉地上　竟未發現

按摩師要求仿A片躺好　OL遭揉陰2hrs嚇壞

快訊／羅東某國中代課老師確診　全校1700位師生緊急採檢

更多熱門

相關新聞

即／高雄有足跡！基隆男搭高鐵　隔天確診

即／高雄有足跡！基隆男搭高鐵　隔天確診

高雄市今(30日)新增1例本土個案，另有一外縣市確診者足跡公布。衛生局表示基隆市確診個案23277於本市足跡，個案於3月28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於23：05抵達高雄，3/29出現症狀至診所就醫轉診醫院住院並採檢陽性，經疫調掌握社區無不特定接觸風險。

快訊／全聯先生半裸跳海道歉了！「我水壺掉進海」

快訊／全聯先生半裸跳海道歉了！「我水壺掉進海」

即／高雄化工廠群聚再+1　作業員家屬陰轉陽

即／高雄化工廠群聚再+1　作業員家屬陰轉陽

全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！　大港開唱無奈回應了　

全聯先生看表演一半...突「只穿內褲」跳海！　大港開唱無奈回應了　

高雄某科大2老師無症狀確診　明起停課3天！

高雄某科大2老師無症狀確診　明起停課3天！

關鍵字：

全聯先生大港開唱陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

不斷更新／全台14校停課　疫情燒進校園

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

即／和碩前副總裁蔡進國「罹難多日」！

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面