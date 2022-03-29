大港開唱失物招領　驚見「1坨黑黑」好謎！千人狂問…炎亞綸也好奇

▲網友好奇114是什麼。（圖／翻攝自FB／Megaport 大港開唱）

記者施怡妏／綜合報導

2022大港開唱26、27日在高雄駁二舉行，門票一開賣就秒殺，於上週末順利落幕，主辦單位清理完場地後，整理出140件遺失物，其中竟然出現6個單邊的AirPods，讓不少網友笑問「是要怎麼辨認？」另外，還有一件像是髮菜的物品，許多人看得霧煞煞，就連藝人炎亞綸也現身留言，好奇是什麼東西。

「Megaport 大港開唱」在臉書貼出遺失物招領的文章，將所有物品一字排開，拍照上傳，共有140件，希望可以找到物品的主人。仔細一看遺失物的項目，可以說是無奇不有，包括雨傘、水壺、相機蓋、零錢包、飾品、手錶、鑰匙等。

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其中，光是帽子就有14頂，墨鏡就有12副，甚至還有人掉一支拖鞋在現場，網友看完後直呼太扯，「掉單支鞋的人到底怎麼走出會場的？」「掉了鑰匙要怎麼回家？」

▲有網友笑說是猛毒。（圖／索尼提供）

然而，現場拾獲了6個單邊AirPods，外觀都長得一模一樣，就算有人遺失，也不知道哪一個是自己的，「AirPods是要用耳屎辨認嗎？」「再次對於沒有扁掉而活下來的AirPods給予最大的敬意」、「耳機莫名好笑」、「猜對的機率根本比中發票還低」。留言中，就有失主透露，「我早上去找，是現場播放聲音連線，才確定那是我的左耳」。

另外，遺失物中的114號是一坨「黑色不明物體」，外觀看起來像髮菜，引起網友討論，「是一坨髮菜嗎」、「是誰的猛毒掉了」、「那一坨是什麼」、「看了很久還是不知道那是什麼」、「114是什麼鬼東西啊」、「114，在這座城市遺失了猛毒」。就連藝人炎亞綸也跑來留言，「都沒人好奇114？」

▲炎亞綸也很好奇是什麼。（圖／翻攝自FB／Megaport 大港開唱）

不少網友看完失物招領的品項後狂笑，「每年的失物都好有趣」、「為什麼會看著照片就笑了呢」、「可以擺大港二手市集了」、「好多好貨耶」、「每年就期待這個而已」、「有人丟了另一半嗎」、「單拖有點鬧，是喝醉被抬走嗎」。