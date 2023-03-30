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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九參訪武漢抗疫展　見華航包機照片嘆：我們政府給你們造成困擾

▲馬英九在武漢抗疫展「台胞協助抗疫專區」內看到當時華航包機返台的相關存檔。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九在「台胞協助抗疫專區」內看到當時華航包機返台的相關存檔資訊。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／武漢－台北 連線報導

前總統馬英九昨（29）日晚間抵達武漢，今（30）日一早便緊湊的展開參訪行程，在結束辛亥革命紀念館後，馬英九前往武漢抗疫檔案館參觀。馬英九在看到華航武漢包機照片時，聽完講解人員描述滯留武漢的台灣民眾有家難回，當地台辦、台協積極為台灣民眾發聲，卻遭到民進黨當局阻撓，感嘆的表示，「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」

▲馬英九在武漢抗疫展「台胞協助抗疫專區」內看到當時華航包機返台的相關存檔。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九仔細聆聽解說。（圖／記者任以芳攝）

當行至「台胞協助防疫專區」時，馬英九仔細的看著每張照片及現場擺設的台商捐助呼吸器材等醫療設備，尤其是看到滯留在武漢的台灣民眾在染疫康復後，主動捐獻出血漿來救治更多的染疫病患，馬英九更是向講解員再三確認，「這是血漿？」

馬英九走入「台胞協助防疫專區」最後一個區塊時，講解員先是說明，部分滯留武漢的台灣民眾多是因旅遊所致，想趕快離開湖北、離開武漢，首批台胞返回家鄉後，原定2月5日和6日將剩下的台灣同胞送回家鄉，不過，受到民進黨當局阻撓，使得滯留武漢的台灣民眾有家難回，經過不斷努力，才在4月21日將台胞全數送回家鄉。聽完講解員的說明，馬英九也轉頭朝向金銀潭醫院院長張定宇表示，「不好意思，我們的政府給你們造成困擾。」

▲馬英九前往武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九前往武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）

馬英九參訪武漢抗疫特展是由張定宇全程陪同，結束參訪時，馬英九特別提到，大家在張院長的領導下，把疫情初步做了好的控制，使得（疫情）不會大幅向外擴展，「這點我們感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。」

對於兩岸在疫後的交流發展前景，馬英九強調，「大家都努力的把抗疫的工作做得更完整，雙方有很大的合作空間，我們跟大陸之間也有醫療技術的合作協議，希望能充分運用。」

據了解，馬英九改變行程前往武漢抗疫檔案館參觀，過程中不時神情嚴肅聽取講解員的說明，對於展覽內的照片、影片及武漢民眾抗疫留下的物品也認真觀看，還了解武漢抗疫所採取的方艙隔離策略及為了隔離重症病患，在10天內完成的火神山醫院等相關資訊等。

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