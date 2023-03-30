林務局明進駐六福村查漏洞　局長說重話：不再相信園方

▲林務局長林華慶回應東非狒狒脫逃喪命事件。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒枉死槍下，六福村昨終於改口承認是從其園區逃出，外界質疑六福村動物造冊管理有嚴重疏失。農委會林務局長林華慶今（30日）表示，明天就會邀集相關領域專家與行政人員進到園區勘查，相關防護措施是否有漏洞，也會要求園區導入科技方式，掌握在養隻數管理與監視設備。

林華慶今出席立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪。媒體追問圍捕現場開槍問題，林華慶說，動物脫逃與圍捕要看動物的屬性，像大型或危險性動物，確實所準備的器材除了吹箭、麻醉槍外，也會包含獵槍，以備萬一，至於什麼情況可開槍，或誰去開槍，是現場指揮官或指揮系統應該說明，在所有脫逃因應可能劇本裡頭，槍械本來就是其中一個裝備。

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媒體提問，林務局是否會相信六福村的造冊清點？林華慶直說：「我們不會相信！」詳細數字當然是以政府實際到現場調查，實際掌握的數量為準，明天就會同新竹縣政府，邀集行政與具有實際飼養靈長類經驗的飼養員一起到場，檢視相關設施，提出改善建議，邀請園方增加科技、監視的設備。

林華慶說，六福村面積大、動物數量多，實務上很難每天確切掌握數量，現場也有躲藏的設施，但可借助科技方式，人工智慧、影像導入，讓地方政府確切掌握動物數量，接下來也會邀地方政府、相關領域專家討論，未來在動物飼養造冊上有無更精進的作法。

至於是否會要求六福村暫停營業？林華慶說，營運與否跟動物脫逃沒有關係，因為沒營運，設施若有漏洞，動物還是會脫逃，但會責請新竹縣府要求六福村加強園區設施、巡邏，也會盡快安排現場設施的現勘。