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首次動用二備金3000萬元　蔣萬安拚發票抽獎「帶來30億商機」

▲▼蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安30日宣布北市6000元加碼方案，最吸引的便是4月17日起登錄發票抽獎活動，以及「消費10%回饋」。蔣萬安說明，此次活動動用3000萬元第二預備金，預計可達到12萬人次、帶來30億商機，「只要人潮來，我們就帶來無限的商機。」

蔣萬安30日上午出席「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，活動自4月1日起至5月31日期間，民眾於台北市任一店家單筆消費滿200元，即可獲得一次抽獎機會，並參加抽獎活動，預計4月17日起於活動官網開放登錄發票、收據，總獎項價值2200萬以上，最大獎為500萬現金。

據了解，此為蔣萬安第一次動用二備金，蔣萬安也於會後受訪時證實，預計動用到3000萬元第二預備金，他覺得在疫情後振興經濟刺激消費，是非常重要的施政，所以這部分願意再做加碼，且特別規劃最大獎為抽500萬現金，就是希望人人有機會用200元抽500萬。

▲▼蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

至於預期可帶來北市多少商機？蔣萬安回應，目前預計有12萬人次，並帶來30億的商機，希望吸引更多朋友來到台北市多待幾天，到各地走走消費，這是他最重要的目標，也非常期待能看到。

由於得一次消費200元才能登錄發票，但範圍小從夜市大到百貨業者，加上夜市普遍沒有開發票，會不會擔心「肥了百貨、瘦了夜市」？蔣萬安說，收據也可以上網登錄，大家留著發票、收據，都有機會參與抽獎，最主要是希望大家來到台北市，不只有美食、住宿，甚至可以看藝文表演、運動。

蔣萬安認為，大家來台北市，不會單單只有到百貨公司，晚上也可到夜市逛逛走走，帶動整體消費，「我想不只是商圈，交通、觀光、旅宿等全面提升，只要人潮來，我們就帶來無限的商機。」

媒體追問部分攤商沒有使用收據？蔣萬安僅重述，最主要就是帶動人潮，希望越多人來到台北，不只是到很多百貨住宿，一定也會到商圈夜市、很多攤商店家消費，他的最大目標就是盡量吸引人潮。

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