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翹腳3大傷害！蛋蛋變熱了　醫：精子數量下降

記者陳俊宏／綜合報導

您常翹腳嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，長期翹腳會造成心血管系統傷害、骨骼系統傷害以及生殖系統傷害；男性翹腳時，睪丸溫度升高3.5度，精子數量和質量都會下降。

黃軒29日在臉書說，那天看到有人在餐廳，吃東西邊翹腳邊吃到結束，看到他的身體邊吃邊越彎曲，其實長時間翹腳，脊椎系統會自然轉化成越來越駝背狀態，只是個人不自知而已。

▼男性翹腳，蛋蛋升溫3.5度。（示意圖／記者陳俊宏攝）

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▲▼翹腳。（圖／記者陳俊宏攝）

黃軒指出，研究發現，62%的人大都是右腳翹在上面，26%才是以左腳為主。他並分享長期翹腳的三大傷害：

1、造成心血管系統傷害

研究指出，翹腳時（膝蓋交疊的翹腳方式），血液收縮壓和舒張壓會分別上升8和10毫米汞柱，因血液會在靜脈中聚集容量增加，心臟負擔也會增加。這樣長期之下血壓升高，可能會增加心血管受損的風險，

這就是為什麼當叫你測量血壓時，都會叫你把腳平放在地板上再測，這樣你明白了嗎？另外，你一直翹腳不動，是會對下肢血管造成壓力，進而增加血栓形成風險。

2、造成骨骼系統傷害

翹腳坐會增加骨盆腔脊椎錯位，無法對齊，而長期之下，有些人會造成脊椎側彎。那些長時間翹腳坐著，會壓迫下肢的腓神經，會有受傷的風險，被認為有可能導致「足下垂」的症狀。

有些人會有髖關節外側一邊莫名的疼痛，醫療上有時候會取一個名字，叫「大轉子疼痛症侯群」（greater trochanteric pain syndrome, GTPS），那是最常引起成人髖關節外側疼痛的原因之一。

▼翹腳有三大傷害。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼久坐翹腳、駝背等不正確的姿勢容易導致下背痛。（圖／記者李佳蓉攝）

3、造成生殖系統傷害

研究人員發現，長期翹腳會影響精子產生，因男性睾丸溫度應該比正常體溫低2到6度。但呈坐姿時，睾丸溫度會升高了2度；而當你翹腳時，溫度更升高到了3.5度。長期研究發現，當陰囊和睾丸的溫度升高時，人類的精子數量和質量都會下降。

黃軒提醒，如果可以，請你兩腳輪流翹，並且同一姿勢別維持超過 20 分鐘，這樣比較不會造成骨盆歪斜、下背肌肉與腰椎受力不均的問題；且要避免坐「太軟、椅面過深、缺背支撐的椅子」，這些在你長時間翹腳時，會更容易使得腰椎弧度越差，而造成下背痛或其他椎間盤突出的問題。

►本文獲得黃軒醫師授權。

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