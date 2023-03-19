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「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲人類免疫系統從未遇到過這些「殭屍病毒」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「殭屍病毒」來了，大家都要小心，應視為一個未來的風險。

黃軒18日在臉書說，古老冰凍地面由於氣溫上升，而逐漸失去其「永久凍土」標誌，越來越多現代人類從未遇到過的病毒，會浮現在地球，這些病毒曾被冰凍數萬年，具體地說是2萬7000年到4萬8500年左右。

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黃軒指出，歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前病毒，研究人員給這些病毒稱為「殭屍病毒」；研究人員發現，這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂，後續感染會有更大問題。

▼病毒示意圖。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼細菌、病毒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃軒表示，這次研究觀察到的殭屍病毒，只能感染變形蟲，但在諸如永久凍土等環境中，確實存在能感染人類的病毒；過去確實有研究團隊在凍土層發現，能感染人類的病毒或細菌，例如：

1、1997年，科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現有1918年西班牙流感的病毒株。

2、2012年，科學家證實在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上，發現天花病毒的遺傳基因殘跡。

黃軒提到，人類免疫系統從未遇到過這些「殭屍病毒」，專家指出，「引發下一次大流行的可能性機率，應不會是零才對。」他提醒，大家都要小心殭屍病毒，「不是僵住了，而是應視為一個未來的風險，而且正在增加，也許不在我們這一代（也有可能是我們這一代），可能是下一代。只要人類把地球持續加溫下，凍土持續融化，殭屍病毒出現，就有可能也無處不在了。」

►本文獲得黃軒醫師授權。

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