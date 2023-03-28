「早起」3大好處！　醫：有助控制體重

▲您習慣早起嗎？（示意圖／翻攝pexels免費圖庫）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享早起3大好處，包括「有助調整晝夜節律」、「有助控制體重」以及「對心理健康的影響」。他也提醒，只是現代人「愛熬夜」，這或許也是一個現代人健康的危機。

黃軒在臉書說，早起被認為是健康的生活習慣之一，許多人認為早起可以提高工作效率，保持積極的情緒，並促進整體健康；事實上，一些科學研究支持這一觀點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、早起，有助於調整晝夜節律

根據發表在《國際時間生物學》雜誌上的一項研究，早起有助於調整體內的晝夜節律。晝夜節律指的是影響睡眠、覺醒、飲食和活動的內部時間調節機制，這項研究發現，早起有助於調整晝夜節律，使人們在白天更加警覺和精力充沛，在晚上更容易入睡。

▼早起好處多多。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）



2、早起，有助於控制體重

發表在《國際肥胖症雜誌》上的一項研究顯示，與晚起的人相比，早起的人往往有更好的體重控制。研究發現，早起者在早餐期間有較高的熱量攝入，而在晚餐期間有較低的熱量攝入，這有助於保持平衡的體重。此外，早起的人一般有更高的身體活動水平，這有助於燃燒卡路里和防止肥胖。

3、早起，對心理健康的影響

發表在《精神病學研究》雜誌上的一篇文章表明，早起和心理健康之間存在聯繫。該研究發現，早起的人通常有更好的心理健康、更低的壓力水平，以及更低的抑鬱症和焦慮症的發生率。

黃軒提到，本文提出的科學證據表明，早起對身體有一些積極的影響，包括調整晝夜節律、改善體重控制和增強心理健康，養成早起的習慣可能有助於形成更健康、更平衡的生活方式；只是現代人「愛熬夜」，這或許也是一個現代人健康的危機。