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俄國飛彈試射消息將「停止向美國通報」　西伯利亞正軍演洲際飛彈

▲▼俄羅斯戰略導彈部隊在普列謝茨克發射場，再次試射「RS-24亞爾斯」洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯正在進行亞爾斯洲際彈道飛彈系統演習，但是俄方將不再向美國通報試射相關消息。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）29日表示，俄方將不再向美國通報其飛彈試射的相關消息。與此同時，俄羅斯軍方正在西伯利亞開始「亞爾斯」洲際彈道飛彈系統演習。

美聯社報導指出，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫對俄媒表示，莫斯科已經停止了與華盛頓的所有訊息交流。之前，俄方決定暫停履行美俄兩國簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

雷雅布可夫稱，「所有通知，所有條約下的活動，都將被暫停。無論美國採取什麼立場，都不會改變。」

New START除了規定雙方應交換核力量現狀的數據外，還要求美俄在進行飛彈試射前通知對方。

美媒稱，近幾十年來，這種通知一直是美俄戰略穩定的重要因素，使兩國能夠正確解讀彼此的舉動，並確保任何一方都不會將飛彈試射誤認為飛彈攻擊。

上個月，俄羅斯領導人下令暫停履行New START。當時，俄方強調稱，俄羅斯不會完全退出該條約，將繼續遵守該條約規定的核武器數量上限。

在雷雅布可夫宣布這一消息之前，美國官員發表聲明稱，美方已通知俄方，將停止與莫斯科交換一些核力量數據，並稱這是對俄羅斯暫停履行New START的回應。

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