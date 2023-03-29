烏軍深入「俄軍佔領區」切斷關鍵城市電力　反攻聲浪再起

In the early morning in Melitopol there was a series of strikes. Place where the strike was confirmed is the locomotive depot. pic.twitter.com/mobx36h06t — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) March 29, 2023

記者林彥臣／綜合報導

烏軍29日深入俄羅斯佔領區後方，攻取一處鐵路倉庫，並且造成俄軍佔領的梅利托波爾（Melitopol）斷電。隨著俄軍因為冬季攻勢不如預期兵疲馬困之際，基輔即將發起反攻的聲浪再起，並且有越來越多的討論。

根據《路透社》報導，未經證實的網路圖片顯示，札波羅熱州（Zaporizhzhia）佔領區政府所在地的梅利托波爾，發生一起爆炸照亮當地夜空。

▲烏軍深入俄羅斯佔領區後方，並且造成梅利托波爾斷電。（圖／路透）

梅利托波爾戰前人口約 15 萬，是俄羅斯軍隊在烏克蘭南部的鐵路物流樞紐，也是連接俄羅斯與克里米亞半島陸橋的一部分。

目前沒有烏克蘭可能使用何種武器，做出相關攻擊的公開資訊，但梅利托波爾就位在海馬斯火箭彈（HIMARS）射程範圍的最邊緣，若以基輔聲稱正在部署的「聯合定向攻擊炸彈」（JDAM）、「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）等美國承諾提供的新武器進行攻擊，也能夠完成攻擊。

梅利托波爾位於俄羅斯控制的札波羅熱核電廠以南，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi） 29日訪視核電廠，他一再呼籲在那裡建立安全區，稱局勢沒有改善，附近的戰鬥已經惡化。