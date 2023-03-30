今天還有！各大通路「便宜進口蛋」懶人包　開賣時間、售價先掌握

▲各大量販超市進口蛋販售懶人包。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

為補足國內雞蛋短缺，農委專案開放10國雞蛋進口，3月29日起陸續於各大通路上架開賣，《ETtoday新聞雲》幫整理今（30）日最新進口蛋販售資訊，包括雞蛋售價、種類等通通一次掌握。

▲家樂福彰化以北門市今日無販售進口澳洲蛋。（圖／記者湯興漢攝）

●家樂福

家樂福彰化以南27家量販門市今（30）日起陸續開賣冷藏進口澳洲蛋，700克12入售89元，總計販售4500盒，實際上架時間、數量依各店為主、售完為止，每人、每車限購2盒；北部40家量販店則不上架進口蛋。

●愛買

愛買新竹以北門市今（30）日起陸續開賣澳洲紅殼雞蛋，每盒10入售69元，台中及台南門市則於3月31日開賣美國白殼蛋每盒10入，售價68元，各門市上架時間、數量依各店為準，售完為止，限購數量則由分店決定。

●家樂福超市

家樂福全台246家超市今（30）日上架進口平價洗選蛋，10入裝售68元，每人、每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

●全聯

全聯雙北門市即日起陸續上架進口蛋，每盒10入售68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準、售完為止。

●大潤發

大潤發全台門市即日起陸續開賣3款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋；產地為美國常溫蛋每盒10顆售68元；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有2種規格，包括12顆700克售89元、12顆800克售價99元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準、售完為止。

●美廉社

美廉社將於3月31日起開賣進口雞蛋，每盒10顆裝售「65至79元」不等，每人限購1盒，實際到貨情形依各門市狀況為主。

▲超商即日起開賣進口盒裝蛋。（圖／業者提供）

●7-11

7-11雙北逾900間限定門市今（30）日起開賣進口蛋，10入裝售68元，效期為14天，每人限購1盒、售完為止。

●全家

全家苗栗、台中及南投中部地區共420間店今（30）起開賣常溫進口蛋10入裝售68元，每人限購1盒、售完為止

●萊爾富

萊爾富4/1起於台北市、新北市120家指定門市販售常溫進口蛋，每盒售價68元，每人限購1盒，售完為止。