囤蛋糗大了！台北男「拋售結緣蛋」一顆3元　農委會：新鮮的比較好

▲農委會專案進口的雞蛋29日陸續在各通路上架，沒想到意外掀起即期雞蛋的拋售潮。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

農委會為了解決缺蛋問題，從3月開始專案進口雞蛋，29日開始各個通路陸續上架。不過，隨著進口雞蛋上架，網路上也出現拋售的貼文，甚至還有一顆3元的「結緣蛋」出現，立刻引發討論，農委會畜牧處處長張經緯也喊話，消費者買新鮮的雞蛋就好，希望不要有囤蛋、哄抬的情況出現。

農委會專案開放10國雞蛋進口，3月底前大約進口700萬顆，還有與國內加工業者協商、調度280萬顆，將近1,000萬顆蛋29日開始陸續在各通路上架，讓消費者能夠採購、避免買不到雞蛋的情況。

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沒想到，近日網路上竟然出現「拋售雞蛋」的貼文，有民眾喊出一斤100元的價格出清白雞蛋，商品數量共有3籃，甚至還有貼心的外送服務，如果數量夠大，還能幫忙宅配。

▼網路上出現雞蛋拋售潮。（圖／翻攝臉書）



此外，還有一位民眾29日開車到內湖科學園區，販售「即期散裝蛋」，價格為1包100元，而販售的原因則是「之前買太多，吃不完拿出來結緣」，甚至還不保證內容物是否能夠食用，「目測大約1顆3元，請大家告訴大家。」

▼網路上出現雞蛋拋售潮。（圖／翻攝臉書）



傻眼的貼文引起廣大網友抨擊，農委會畜牧處處長張經緯也說，從2021年開始，農委會推動洗選蛋、在每顆雞蛋印上生產日期等資訊，讓消費者能夠辨識品質是否新鮮，如果沒有辦法辨識，也可以透過傳統的辨識方法，例如觀察氣室、以及雞蛋敲開後是否變質等方式，來確認雞蛋有沒有壞。

張經緯還說，因為雞蛋屬於農產品，有一定的保存期限，保存上也有特定條件，消費者最好還是能夠買新鮮雞蛋。同時他也希望，不要因為近期蛋價差距過大，就有商人趁機哄抬、炒作價格，一旦出現這種情況，會立刻通報公平會、調查局。