想到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工被勸阻保住奶粉錢

▲桃園市一名懷孕菲籍女移工昨天到桃園區某銀行臨櫃要匯款2000餘美元，行員通知警方及時到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名大腹便便菲律賓女移工蒂娜（化名）昨（28）日下午到桃園區某銀行臨櫃欲匯款，行員詢問匯款目的與用意，蒂娜說，網友推薦前往中東有機會獲高薪打工邀約，她匯出美金2000餘元保證金折合台幣約68,000元，行員質疑被詐騙趕緊通知警方到場勸阻，員警一眼識破是求職陷阱，提出包括柬埔寨等詐騙案例，蒂娜當場決定放棄匯款保住奶粉錢。

桃園警方指出，武陵派出所昨天下午1時許接獲某銀行通報，年約30歲菲籍女移工蒂娜疑遭詐騙欲匯款至國外。員警到場詢問發現，蒂娜是合法來台工作，最近為想多賺一點錢，以養活肚子裡嬰兒，透過網路認識新朋友，新朋友提議可介紹到中東地區工作，一分薪水比台灣多好幾倍，但先要匯出一筆保證金，因此不疑有他才到銀行匯款。

▲桃園市一名懷孕菲籍女移工昨天到桃園區某銀行臨櫃要匯款2000餘美元，員警及時提供詐騙案例勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蒂娜還說，對方提供帳戶要她匯出保證金美金2千餘元，折合台幣約6萬8千餘元，對方收到保證金後會立即安排工作事宜，因正好懷孕因此頗為心動，為賺奶粉錢才將僅有存款匯給對方指定帳戶，安排她前往工作，因此到銀行匯款。

員警一聽就發現是詐騙集團慣用假求職真詐財手法，當即拿出國內發生的詐騙案例勸導，蒂娜當場被嚇醒，當下決定放棄匯款，留下辛苦存下來的辛苦奶粉錢，好好在台灣繼續工作，以養育即將出世的嬰兒，也感謝警方及時勸阻。