曾活活打死女友閨密！色運將「整路磨蹭」2女大生　駭人背景曝

▲小黃運將猥褻2名女大生遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

新北一名曹姓男子開計程車維生，卻利用搭載2名女大學生的機會，違反她們意願強硬摸大腿得逞遭提告。士林地院依2個強制猥褻罪，合併判處5年。事實上曹男曾因活活打死女友閨密，遭判刑7年4月。

判決指出，2020年9月下午6時許，曹男駕車行經士林公車站牌附近，搭載19歲女大生小君（化名）前往劍潭捷運站，曹男卻趁小君坐在副駕駛座，用右手接續觸摸其左大腿內外側得逞。

第2次則是在同年10月8日晚間7時許，搭載2名女大生前往學校，曹男又以同樣手法，猥褻坐在副駕的小紫（化名），小紫趕緊用手機傳訊息向後座同學求救，經同學出聲制止後，曹男才停手，事後小君與小紫皆前往警局提出告訴。

法院認為，曹男不思尊重他人身體隱私及性自主之權利，任意觸摸女性之身體隱私部位，因車輛為曹男所有，車內環境是由曹男所掌控，女子處於不易脫逃、擔憂反抗會招致更不利後果之情境，違背2女對於大眾交通運輸之信賴，審酌曹男犯後始終否認犯罪，未與小君、小紫和解，依2個利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會強制猥褻罪，各判3年10月，合併執行5年。全案可上訴。

另外，曹男曾在2021年家暴同居女友，女友因害怕找來薛、楊2名女性友人到住處陪伴，卻引來曹男不滿，趁楊女開門毫無防備之際，徒手朝楊頭部、胸部及身體多處毆打，造成嚴重性硬腦膜下出血，經緊急送醫救治仍延至2天後不治，一審法官依傷害致死罪判處7年4月，恐嚇危安罪判處5月，得易科罰金。