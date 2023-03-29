女騎士遭救護車撞飛！脾臟破裂進加護　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化員林莒光路及161巷交叉口，昨(28日)早上10時許發生一起嚴重車禍，一輛要去搭載患者的救護車與機車發生碰撞，女騎士重傷送醫，脾臟破裂、大腿骨折變形，手術後仍在加護病房觀察。

▲女騎士被救護車撞飛。（圖／民眾提供）

李女的丈夫表示，妻子是綠燈時行駛，救護車則是紅燈，控訴救護車不只闖紅燈還完全沒有停，把妻子撞飛，且救護車給警方的行車紀錄器，撞人前一秒的畫面突然不見，讓他感到救護車駕駛沒有想好好處理。

李女丈夫說，去醫院看妻子時，妻子意識不清，脾臟破裂已經被切除，肝臟也有受傷，肋骨斷裂造成氣胸，骨盆、恥骨斷掉，大腿粉碎性骨折變形。李女丈夫怒批，這間民間救護車來自彰化市，當時是要去田尾，距離非常遠不可能是緊急救護，另外也沒有減速闖紅燈，讓他覺得相當不合理。

▲女騎士丈夫認為救護車SOP有疏失。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員西消防分隊小隊長蕭洲吉說明，救護車行經有號誌的路口，依照標準作業程序，到路口的時候一定要減速，左右邊查看完以後再起步，到紅綠燈前面一定會慢速到歸0以後，再做起步的動作。

▲當時救護車方向的號誌為紅燈，機車方向的號誌為綠燈 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，早上10時許接獲報案前往事故現場處理，現場為25歲吳姓救護車駕駛，與31歲李姓女騎士於路口發生碰撞，李女多處骨折送醫急救，當時救護車行駛方向號誌為紅燈，機車行駛方向號誌為綠燈，雙方都沒有酒駕情形。

▲本案將由交通隊研判相關肇事責任。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，救護車要前往田尾的護理之家進行救護任務，沿線有鳴警報器通過路口，本案將由交通隊研判相關肇事責任。警方呼籲用路人聽聞救護車警笛，應優先禮讓救護車再通行。由於案發當時救護車內沒載患者，警方將向民間救護車公司調閱相關資料，釐清當時是否為緊急救護任務。