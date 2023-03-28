竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹市公道五路三段處今(28)日上午7時47分發生死亡車禍，現場為一輛砂石車與機車發生碰撞，騎士當場臟器外露、明顯死亡。根據了解，死者為34歲賴姓機車騎士，從竹北往竹科上班途中，有傳聞為台積電員工，但目前還未獲得證實。

▲新竹公道五路三段28日上班時段發生死亡車禍，死者傳言為台積電員工。（圖／記者陳凱力攝，下同）



這起事故發生在28日上班時段，該地點為三線道，賴姓騎士在外側右轉道，51歲黃姓砂石車司機由溪埔路左轉匯入經國路，行駛在賴姓騎士左側的中間直行車道，空車欲前往位於竹東的工作地點。

▲死者機車卡在砂石車前方，現場血肉模糊難以辨認。



警方根據多名目擊者說法推測，賴姓騎士的機車不知為何突然倒下滑行出去，騎士被大車車輪輾過拖行一段距離後停下，上半身磨損嚴重，道路上遍布血水屍塊，外觀完全無法辨認，機車則卡在大車的左前輪。

大車司機供稱，自己不曉得發生什麼事，也沒看到賴姓騎士，驚覺輪子輾過異物嚇了一跳才趕快煞車，之後就是車禍現場的情況。

棘手的是，警方在現場雖尋求多位目擊者幫忙還原，但目擊者的說法都有些出入，尤其關鍵處「機車騎士為什麼突然倒下」，至今仍無法還原。警方根據機車、騎士位置，雖不排除死者可能發生碰撞後才倒向大車，但賴姓騎士已在最外車車道上，事發當時右方並無其他車輛。

當時正值交通尖峰，該路段車流量非常大，光封路、調撥交管就2個多小時，只是車禍發生後，卻沒有一台車有行車紀錄器錄下發生經過，唯一一台紀錄器也是最可能錄下過程角度的車輛，在車主同意提供紀錄器給警方後，才發現機器根本沒運作，於是警方仍需釐清，究竟是騎士先碰撞後才倒下大車，還是騎士與大車發生擦撞被捲入車底，也不排除車禍位置重建，以科學方式還原現場經過。

這起車禍現場非常駭人，經過的網友表示「慘不忍睹」非常震撼，有傳聞死者疑似為台積電員工，不過目前還無法證實。