　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中烏日「迷因小路」又傳車輛翻覆，今日一台30噸吊車進入學田路小巷，不慎翻覆田中。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區學田路過去因為「出事了阿北」影片引起熱議，該路段路幅狹小，大多只能勉強讓一台轎車通過，翻車案更是時有耳聞。今（28）日下午13時許該路段再次傳出翻車意外，一部重達30噸的吊車，整輛車側躺在路旁的香蕉園裡，甚至引起許多路過民眾駐足拍照。附近民眾表示，當下聽見「碰」很大聲，中年駕駛看起來沒事，也沒有報警，說會請公司前來處理。至於事故發生原因，有待進一步調查。

位在烏日的學田路，周圍大多是農田、工廠，附近道路都較為狹小，該處事故地點經記者實測，最窄處僅有2.29公尺；該輛吊車為KATO的SR-300L，根據官方資料，該車長寬2.62公尺，若要通過此處可說是相當勉強。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 該事故地點最窄處僅有2.29公尺，該輛吊車則寬2.62公尺，要通過相當勉強。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該吊車翻覆現場可見路緣柏油都被壓壞，吊車雖部分零件受損，但並未嚴重損壞。

根據附近修車場民眾指出，當下聽見一聲巨響，大夥都趕緊出來查看，一看才發現是吊車掉下去，民眾表示「這台車根本就開不進來啦！」所幸駕駛並無受傷，現場也沒有報警或是請救護車送醫。另外民眾表示，因為要找更大型的吊車，才能將吊車吊起，加上天色已暗，今天恐怕要在香蕉園裡躺一夜了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該路段大多是狹小路段，道路兩旁都是農田 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

實際觀察該路段，小路兩旁大多是農田，吊車翻覆處剛好是少量種植區域，僅有少數植物遭到壓毀。許多路過的駕駛紛紛停留拍照，且該路段確實窄小，許多民眾無法會車，趕緊倒車禮讓，才讓雙方能夠通過。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲吊車旁還有一隻黑狗不斷「對車吠叫」，就像在不滿車輛入侵農田。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼重達30噸的吊車將路緣柏油壓毀。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　內行激推2平價服飾
快訊／狒狒面前「拍給女兒看」！擺拍高官請辭獲准
快訊／三立曝封殺內幕！高層淋雨拜訪楊子儀吃閉門羹
明晚變天「雨彈連轟4天」　清明降雨熱區曝
「抓狒擺拍」高官背景曝！　他嘆：英雄變狗熊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

待命變奪命！竹縣府「抓狒報價」列機密　科長拒答：去問獵人

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

待命變奪命！竹縣府「抓狒報價」列機密　科長拒答：去問獵人

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

結婚27年...王中平親揭遭余皓然「嫌棄」　連洪榮宏也被點名

卸下最年輕總仔頭銜！　邱昱凱下一步回歸業界

「大小姐」愛子淡出10年變超辣！　20歲蠻腰美照曝光：好好看

貿協國企班商務日語組　協助年輕學子開啟日本職涯之最佳途徑

戴培峰揮棒太大力表情痛苦退場　球團回報傷況

峮峮內衣外露胸前「炸裂」！　曝慘痛經驗：平口內衣曾「掉到肚子」

生魚片芥末不能殺菌！處理海鮮「1動作」小心　醫：恐害感染致命

大幅裁員後　臉書母公司Meta擬削減部分員工紅利

立委提ETN避險降稅到0.15％　金管會：效果有限

澤倫斯基「札波羅熱核電廠」會原能總署長　痛批俄國施壓電廠員工

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

獵人承諾用麻醉槍　新竹縣府Line對話曝

更多熱門

相關新聞

上班遭砂石車輾慘死　騎士疑台積電員工

上班遭砂石車輾慘死　騎士疑台積電員工

新竹市公道五路三段處今(28)日上午7時47分發生死亡車禍，現場為一輛砂石車與機車發生碰撞，騎士當場臟器外露、明顯死亡。根據了解，死者為34歲賴姓機車騎士，從竹北往竹科上班途中，有傳聞為台積電員工，但目前還未獲得證實。

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

新富人集散地！　台中5千萬豪墅交易35%在北屯

新富人集散地！　台中5千萬豪墅交易35%在北屯

台中男墜落6m高金母橋！吊掛獲救

台中男墜落6m高金母橋！吊掛獲救

菜車下坡翻覆　妻跳車無傷！夫頭部重創

菜車下坡翻覆　妻跳車無傷！夫頭部重創

關鍵字：

台中迷因道路小路吊車烏日學田路車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

未來23天「4生肖衰爆」大破財

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊子儀被三立封殺「4天前發文洩端倪」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面