獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

▲台中烏日「迷因小路」又傳車輛翻覆，今日一台30噸吊車進入學田路小巷，不慎翻覆田中。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市烏日區學田路過去因為「出事了阿北」影片引起熱議，該路段路幅狹小，大多只能勉強讓一台轎車通過，翻車案更是時有耳聞。今（28）日下午13時許該路段再次傳出翻車意外，一部重達30噸的吊車，整輛車側躺在路旁的香蕉園裡，甚至引起許多路過民眾駐足拍照。附近民眾表示，當下聽見「碰」很大聲，中年駕駛看起來沒事，也沒有報警，說會請公司前來處理。至於事故發生原因，有待進一步調查。

位在烏日的學田路，周圍大多是農田、工廠，附近道路都較為狹小，該處事故地點經記者實測，最窄處僅有2.29公尺；該輛吊車為KATO的SR-300L，根據官方資料，該車長寬2.62公尺，若要通過此處可說是相當勉強。

▲▼ 該事故地點最窄處僅有2.29公尺，該輛吊車則寬2.62公尺，要通過相當勉強。（圖／記者許權毅攝）



該吊車翻覆現場可見路緣柏油都被壓壞，吊車雖部分零件受損，但並未嚴重損壞。

根據附近修車場民眾指出，當下聽見一聲巨響，大夥都趕緊出來查看，一看才發現是吊車掉下去，民眾表示「這台車根本就開不進來啦！」所幸駕駛並無受傷，現場也沒有報警或是請救護車送醫。另外民眾表示，因為要找更大型的吊車，才能將吊車吊起，加上天色已暗，今天恐怕要在香蕉園裡躺一夜了。

▲▼該路段大多是狹小路段，道路兩旁都是農田 。（圖／記者許權毅攝）



實際觀察該路段，小路兩旁大多是農田，吊車翻覆處剛好是少量種植區域，僅有少數植物遭到壓毀。許多路過的駕駛紛紛停留拍照，且該路段確實窄小，許多民眾無法會車，趕緊倒車禮讓，才讓雙方能夠通過。

▲吊車旁還有一隻黑狗不斷「對車吠叫」，就像在不滿車輛入侵農田。（圖／記者許權毅攝）

▲▼重達30噸的吊車將路緣柏油壓毀。（圖／記者許權毅攝）