一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

▲分論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

今年是一帶一路倡議提出10週年，面臨債務陷阱等爭議。世界銀行前行長金墉（Jim Yong Kim）今（28）日在博鰲論壇會議上指出，一帶一路倡議具有可持續性，將政治危機歸咎於債務陷阱毫無意義。

博鰲論壇分論壇「一帶一路：共享發展機遇 」今日下午召開，蒙古國副總理兼經濟發展部長尺木德·呼日勒巴特爾、巴基斯坦計劃部部長伊克巴爾 、全球基礎設施合夥人公司合夥人兼世界銀行前行長金墉、歐洲諮詢聯盟安博思董事博吾樂、阿斯塔納國際金融中心總裁雷納特·別科圖爾沃夫出席。

▲蒙古國副總理尺木德·呼日勒巴特爾 。（圖／記者蔡儀潔攝）

呼日勒巴特爾介紹了一帶一路在蒙古國實行的情況，「我的想法是一種概念，即大家共同繁榮」，例如蒙古建設500公里的鐵路，連結所有省會城市，對外貿易已經達到220億美元，而在10年前還不到100億美元。

伊克巴爾則指出，一帶一路真的亮點是「共享精神」，將自身的成果點與其他國家共享，透過共同繁榮達成「人類命運共同體」；巴基斯坦過去電力非常匱乏，唯一提供實質性幫助的是中國公司，提供了5000兆瓦的能源，中巴走廊亦成為最便宜最實惠的經濟來源。

▲金墉生於韓國首爾，是首位亞裔世界銀行行長。（圖／記者蔡儀潔攝）

金墉發表觀點稱，2013年發布的一帶一路倡議是人類歷史上最大的事件，所有基礎設施本身都是可持續發展的，不僅為政府帶來收入，而且促進本國經濟發展，希望習近平保持這樣的遠見並繼續往下走。

不過，一帶一路從提出到實施爭議不斷，被質疑是「債務陷阱外交」，西方世界批評其是為了實現北京的戰略目標。對此，金墉認為，在上世紀70、80年代很多發展中國家背有債務，他們需要到世界銀行，得到債務紓解，因此能看到債務和GDP比率不斷上升，「債務外交這個說法要非常謹慎，尤其是將政治危機歸咎於債務陷阱，這些言論毫無意義。」