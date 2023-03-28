博鰲論壇今啟動！邀請逾50國代表「外交規格盛大」　重量級嘉賓是他

▲今年有超過1100名記者參與博鰲亞洲論壇，發布會內座無虛席，不少媒體人只能站立一旁 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

作為大陸年度重要外交活動，2023博鰲亞洲論壇今（28）日拉開序幕，論壇秘書長李保東新聞發布會上指出，新一任國務院總理李強將於30日出席開幕式，有別於過去用區域劃分內容，今年共設置四大議題，希望能在不確定的世界探尋確定性。

▲李保東（右）介紹年會情況 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李保東在發布會上指出，今年年會是中國政府換屆後的首場盛會，邀請到新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯、象牙海岸總理阿希以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），出席開幕大會並發表演講；還有超過50個國家的嘉賓，來自170多家媒體機構1100多名中外記者與會。

值得注意的是，今年「博鰲外交」的規模更為盛大，其中李顯龍是大陸鬆綁防疫後，時隔4年再次訪華，27日將搭機抵達廣州白雲國際機場，由廣東省副省長張新、中國駐新加坡大使孫海燕等人接機，展開這趟3月27日至4月1日正式訪問。中方除了想積極改善國際關係，亦將強勢向世界宣布「中國回來了」。

▼ 新加坡總理李顯龍。（示意圖／達志影像／newscom）

據李保東介紹，今年年會的主題是「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，當今世界的不確定性源於動盪與變革，包括戰爭地區到國際市場的動盪，社會變革到科技變革，發展與安全兩大問題更加凸顯。

李保東指出，無論是新冠疫情、地緣政治衝突還是全球經濟下行，都關乎當下與未來，在這個背景下，不同國家採取不同政策，出現「種瓜得瓜、種豆得豆」的結果。

「從一定意義上講，國際上的各種分歧和矛盾來自不同的利益關係」，李保東表示，博鰲亞洲論壇希望提供平台，讓各方坐下來好好釐清思路，撥開眼前的迷霧，找出真正的問題根源，在不確定的世界探尋確定性，更好迎接挑戰、促進世界發展。

李保東認為，亞洲作為多邊主義的堅定維護者，經貿發展較於其他地區更具穩定性，其中中國經濟的反彈給亞洲帶來積極訊號；RCEP生效一年，為區域內開放的紅利正逐漸顯現，亞洲在全球治理中更加積極。

今早的記者會發布了2份年度旗艦報告，分別是《可持續發展的亞洲與世界2023年度報告》、《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》。

針對《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》，中國社會科學院大學國際關係學院院長張宇燕解說道，2023 年全球經濟增長預期有所上調但仍相對疲弱，亞洲經濟體的外需將面臨不利影響。

報告指出，亞洲作為世界經濟的重要引擎，2023年整體復蘇步伐加快，亞洲經濟體2023年加權實際生產總值(GDP）增長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，成為世界經濟放緩大背景下的一大亮點。