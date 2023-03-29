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今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

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▲清明連假天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日因華南雲雨區東移，北部、東半部斷斷續續有雨，今晚再加上鋒面通過影響，中部以北、東半部都有短暫陣雨，其中北部、東北部雨勢最為明顯，周五到周日持續有雨，直到下周一、二降雨才會趨緩，然而周三又會有鋒面通過，天氣再度轉雨。

氣象局預報員李孟軒表示，今日台灣周圍雲系偏多，尤其在華南一帶雲系發展旺盛，北部、東北部下午以後降雨機率更高，中南部及花東天氣則較為晴朗，不過中部、花東也可能有局部降雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今晚到明日受到鋒面建立且通過影響，各地天氣不穩定，中部以北、東半部有短暫陣雨，其中以北部、東北部的雨勢最明顯。今日白天高溫北部22到24度，其他地區均可達24度以上，明日因降雨加上東北季風稍微增強，北部略降溫至20到22度。

周五到周日華南雲雨區通過，北部、東半部斷斷續續有雨，會出現一陣一陣的雨勢，不過有降雨空檔，中部則有零星降雨。下周一、二水氣減少，剩下迎風面的東半部有雨，午後中部以北山區有局部陣雨，周三也就是連假收假日再度變天，因鋒面影響降雨機率又增。

周五以後各地溫度都偏高，整體舒適溫暖，尤其是下周二白天溫度更高，周三下雨溫度才會略降。

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低溫下雨清明連假

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