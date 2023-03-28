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清明連假又變天了！明起「鋒面＋冷空氣」來襲　雨彈連轟到周末

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▲今晨中部以北有雨，不過白天降雨就趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地降雨趨緩，明日冷空氣進一步減弱，天氣較為溫暖穩定，然而明晚到周四又有鋒面通過加上東北季風增強，各地再度轉雨，此外，連周五到周末都受到華南雲雨區東移影響，降雨範圍也擴大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，昨晚到今晨受到華南雲雨區及東北季風影響，中部以北、東北部有雨，不過今日白天各地降雨趨緩，僅剩北部、中南部山區有局部短暫雨，明日白天則剩下北部、東半部有局部短暫雨，其他各地可見陽光，午後中部山區留意局部降雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明晚到周四又有鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部有局部短暫陣雨，花東、中部降雨機率也提高，南部則是雲量增多。周五到周末持續受到華南雲雨區影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部有零星短暫雨，其他地區雲量較多。

溫度方面，今日北部、東北部較為涼冷約18到19度，其他地區舒適溫暖，尤其南部仍有29度高溫，明起東北季風減弱，北部、東北部回溫明顯，高溫可達24、25度，其他地區也回升2、3度，之後隨著降雨及東北季風增強之際，北部溫度又會再度微幅下降，中南部則都是日夜溫差大的天氣型態。

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