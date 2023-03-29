基隆孕婦、15歲↓學童護齒看這邊！4／1起這24診所「免掛號費」

▲兒童節將至，口腔健康週也配合孕婦嬰幼兒親善愛心牙醫院所活動，基隆24家牙醫院所響應免收掛號費。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導



衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會，配合「320世界口腔健康日」理念，攜手合作「孕婦嬰幼兒親善愛心牙醫院所」口腔健康週活動，自104年開始舉辦至今已邁入第9年。今年(112年)活動自4月1日至4月15日， 鼓勵15歲以下學童、嬰幼兒以及懷孕婦女於活動期間持健保卡至參加的24家牙醫診所/醫院看牙，可享免掛號費之福利（不包括健保負擔部分費用）。





國小學童第一大臼齒窩溝封填補助自111年9月開始，施作年齡由原本6至9歲擴大到6至12歲。根據110學年度基隆市學童口腔檢查統計結果，窩溝封填施作率一年級有10.86%，四年級38.98%，雖然施作率都高於全國平均，但是到四年級還是有近6成學童未施做窩溝封填。此活動適逢學校婦幼節連假，學童可以利用這段期間至參加的牙醫院所做口腔檢查與施做窩溝封填。



懷孕婦女在孕期因為賀爾蒙和飲食習慣的改變，會增加牙周炎及齲齒的發生率，如果在懷孕前及懷孕過程中接受牙周病治療的話，可有效控制發炎反應的進行，因而降低嬰幼兒早產及體重過輕的可能；所以健保補助懷孕的準媽媽們，三個月洗牙一次。

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▲懷孕婦女也適合接受牙周治療，照顧自己也照顧寶寶健康。



基隆市牙醫師公會配合口腔健康週活動，今年有24家牙醫院所熱烈響應，提供孕婦產前口腔保健預防措施、15歲以下學童口腔檢查洗牙、嬰幼兒及6歲以下孩童塗氟服務、和國小學生施做恆牙第一大臼齒窩溝封填，在活動期檢皆可享免掛號費之福利。

基隆市參加孕婦嬰幼兒親善愛心牙醫院所活動的名單



仁愛區： 蔡志明牙醫診所、曜聖牙醫診所、滕起民牙醫診所、安生牙醫診所、柏齡牙醫診所、經典牙醫診所、超群牙醫診所、陽明牙醫診所、品馨牙醫診所

信義區： 新大牙醫診所、臺大牙醫診所、衛生福利部基隆醫院-牙科部、元璞牙醫診所

中正區： 勝斌牙醫診所、藝美牙醫診所

中山區： 展望牙醫診所、隆源牙醫診所、柏泰牙醫診所

安樂區： 愛沐牙醫診所、馨晴牙醫診所、悅來牙醫診所

暖暖區： 微風牙醫診所

七堵區： 晶采美學牙醫診所、萬福牙醫診所

親善愛心診所活動

4／1－4／15

懷孕婦女，15歲以下學童，至參加的牙醫院所看診免收掛號費（只收部份負擔）。