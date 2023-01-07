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可不可排第二！「經過就想買的飲料店」鄉民推爆這1家：真材實料

▲▼可不可熟成紅茶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲可不可熟成紅茶。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝飲料，有時才走幾步路就能看見手搖飲店，若沒忍住誘惑就會手滑帶走一杯。近日就有網友好奇拋問，哪一家手搖飲店是大家一經過，就會想要買來喝的呢？貼文曝光後，底下網友也分享心中答案。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「哪一家手搖是你路過就會想買一杯的」為題發文表示，對他來說，每次只要經過50嵐，就會忍不住買一杯，其中波霸奶茶更是他心中的第一名，一定會點。與此同時，他也不禁好奇，有沒有哪家飲料店，是大家一經過就會想走進去買一杯的呢？

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貼文曝光後，也有同樣是50嵐愛好者的網友回應，「我也是50嵐，但我是喝珍珠奶綠」、「50嵐！跟你一樣」、「50嵐真材實料」、「50嵐波霸奶綠」、「50嵐，烏龍奶加混珠」、「50嵐1號無糖少冰」、「還是50嵐最讚」、「50嵐，波霸奶茶最頂」。

▲▼公司企業品牌聲望調查五十嵐即可不可紅茶。（圖／記者湯興漢攝）

▲50嵐。（圖／記者湯興漢攝）

統計被提及次數，50嵐排名第一，而排名第二的是可不可熟成紅茶，不少網友表示，「可不可！會一直想喝，我中毒了XD」、「可不可，明顯有特別記憶點的好喝」、「可不可跟五桐號」、「可不可、珍煮丹」。

麻古茶坊和約翰紅茶公司並列第三，網友回應，「麻古青海店，組長超可愛，路過一定買」、「麻古金萱雙Q」、「麻古翡翠柳橙微微」、「約翰第一，50嵐第二！燕麥烏龍拿鐵好喝」、「約翰紅茶超好喝」。

再來，也有不少網友八曜和茶、推薦一沐日、烏弄、波哥茶飲，「八曜和茶，夕燒奶茶」、「八曜和茶，柚子307（柚香覺醒307）」、「八曜真的不錯喝」、「 絕對是一沐日」、「烏弄，最近愛柚粒金萱」、「竟然沒有人留言波哥」、「 波哥只有台南有，天龍人當然知道的少」。

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