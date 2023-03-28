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北捷27週年慶喜迎第125億乘客　推Metro Corner讓乘客「順手買」

記者詹宜庭／台北報導

台北捷運歡慶通車27周年，28日在「Metro Corner台北車站」舉辦「捷運27 幸福一起」慶生會，台北捷運公司總經理黃清信宣布，「Metro Corner台北車站」及「Metro Corner忠孝復興站」兩座微型商場同步盛大開幕，創造「順手買」的便利購物環境，共享捷運帶來的美好。

▲▼3/28台北捷運喜迎通車27周年慶，捷運公司特地舉辦「捷運27幸福一起」記者會。台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信、捷運工會理事長簡宗宏共同慶祝。（圖／記者湯興漢攝）

▲3/28台北捷運喜迎通車27周年慶。（圖／記者湯興漢攝）

總經理黃清信表示，捷運自1996年3月28日通車至今，服務超過125億人次，捷運不只是交通工具，更是連結人與人、人與城市、人與生活的橋樑。27年來捷運不斷精進與創新，提升系統的安全、效率、舒適與環保，打造一個綠色、智慧、友善的都市運輸網絡；近年力求數位轉型，並朝向ESG永續經營的目標邁進。

台北捷運指出，累積運量於2月17日突破125億人次大關，因此特別致贈第125億得主及前後各五名的旅客「免費搭乘捷運」、「捷運玩樂套組」等紀念禮。此外，慶生會當天，台北捷運也邀請民眾同樂，將濃郁頂級霜淇淋、新鮮麵包、甜點及咖啡等價值近千元的限量「下午茶」，免費送給現場民眾。而3月份生日壽星，也可獲得限量「專屬壽星禮」，現場再加碼隨機抽出6位幸運壽星，上台參加遠傳friDay購物「再轉轉」活動，有機會再獲得AirPods、Nespresso膠囊咖啡機、Panasonic奈米水離子吹風機及HERAN滴漏式咖啡機等超級好禮。

北捷透露，活動現場的「績效展示區」，向旅客介紹台北捷運在營運可靠度、數位創新營運、車站空間及服務優化等方面的努力成果，例如Metro TIMES人流資訊管理系統、月台導引光條、「台北捷運Go」App等，提供民眾最舒服的乘車體驗；中山站再設計、線形公園綠廊改造優化公共環境；機廠設置太陽能發電，推動環境永續等成果。

此外，北捷說明，為回饋捷運乘客長久支持，台北捷運今日營運開門時已在全線車站完成驚喜快閃贈禮活動，由各站站長代表贈送捷運玩樂套組、Cremia牛奶霜淇淋兌換券及北捷嚴選濾掛咖啡給各站幸運乘客。

北捷強調，除了致力運輸服務，近年也努力創造生活事業，繼去年開幕的臺北捷運「Metro Corner南京復興站」微型商場後，今年再開設「Metro Corner忠孝復興站」及「Metro Corner台北車站」微型商場，針對學生及時尚族群，提供「順手買」的貼心生活服務及方便取用的點心商品。

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