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中職開季宣傳活動！　「穿棒球服、按讚粉專」可免費入場兒童樂園

▲▼兒童新樂園與中華職業棒球大聯盟將於26日舉辦開季宣傳活動。（圖／北捷提供）

▲兒童新樂園與中華職業棒球大聯盟將於26日舉辦開季宣傳活動。（圖／北捷提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

2023中華職棒開賽在即，兒童新樂園與中華職業棒球大聯盟將於26日舉辦開季宣傳活動，台北捷運表示，只要穿著棒球相關服飾或擇一按讚兒童新樂園粉專、中職粉專、YouTube、IG，當日便能免費入園。

北捷說明，曾在世界棒球經典賽帶給國人感動與驕傲的中華職棒樂天桃猿黃子鵬、味全龍陳冠偉及富邦悍將范國宸，26日現身兒童新樂園，宣傳中華職棒新球季；此外，中信兄弟一號重炮陳子豪、統一獅蘇智傑、「台鋼雄鷹」曾子祐也來到現場，宣告新球季要帶給球迷更多精彩的表現。

北捷表示，明日上午11時開始，富邦悍將丹丹、味全龍小映、中信兄弟凱蒂、統一艾璐、樂天桃猿孟潔等眾多人氣女孩與各隊球星都會出席粉絲見面會，在樹蛙廣場主舞台上與球迷互動、拍照簽名，並帶來經典的「台式應援」。下午進行中華職棒開季啟動儀式，宣布2023中華職棒正式開打；傍晚則有高空煙火秀，由中華職棒吉祥物「歐告」領軍，帶領5隊吉祥物遊行至煙火施放地點，在絢爛花火的照耀下，點燃大家的棒球魂。

除了舞台活動及遊行外，北捷補充，園區內還設有Baseball Quiz解謎任務，依照活動提供的小線索，尋找園區內對應的遊樂設施，填答完成即可兌換限定小禮物。當日遊客中心前也有聯盟與球隊販售商品攤位，提供球迷預購或購買新球季的應援周邊，為球隊加油打氣。

▲▼兒童新樂園與中華職業棒球大聯盟將於26日舉辦開季宣傳活動。（圖／北捷提供）

▲▼兒童新樂園與中華職業棒球大聯盟將於26日舉辦開季宣傳活動。（圖／北捷提供）

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