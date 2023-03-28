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點狒狒之死「兩大」荒謬性　黃光芹籲農委會落實人道移除

▲▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者詹宜庭／台北報導

桃園狒狒逃亡16天遭獵槍狙擊傷重不治，資深媒體人黃光芹28日表示，狒狒遭林姓獵人以真槍實彈獵殺而亡，泛起台灣社會廣大的漣漪，而「狒狒之死」凸顯兩大荒謬性，包括桃園市農業局公務員第一時間英雄化自己，以及林姓獵人到案說明言詞閃爍，呼籲農委會應儘速制定「外來入侵種動物移除規範」，以落實人道移除、安樂死等原則。

黃光芹認為，林姓獵人只是冰山一角，狒狒遭林姓獵人以真槍實彈獵殺而亡，泛起台灣社會廣大的漣漪，而「狒狒之死」凸顯兩大荒謬性。黃光芹表示，第一，桃園市農業局公務員第一時間英雄化自己，說狒狒是他們抓到的，桃園市農業局專委盧紀燁還發文要女兒大聲昭告同學，看他嘴角露出笑容，其心可議。

第二，黃光芹指出，林姓獵人到案並發文自清，但前言後語兜不攏，不能盡信。例如，他一下說是新竹縣農業處派他去的、一下又說是聽命桃園市農業局，後來又更正為六福村獸醫開槍，中間還提到他是「林務局」移除外來種動物的獵人，一件事出現不同三個單位，言詞閃爍可見一斑。

黃光芹透露，兩年前民進黨立委林淑芬曾召開記者會，呼籲移除外來入侵種動物不該毫無章法、虐殺及進入皮、肉用，農委會應儘速制定「外來入侵種動物移除規範」，以落實人道移除、安樂死等原則。至於，誰可以執行移除？應具備的專業知識和技能為何？誰又負責訓練把關？這些都是問題。

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