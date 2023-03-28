美小學秀大衛像遭轟色情！校長被迫下台驚呆義大利人　館方回應了

▲美國一所學校因展出大衛像而掀起軒然大波，如今義大利館方也對此作出了回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

米開朗基羅在文藝復興時期創作的〈大衛像〉被譽為是驚世鉅作，不過美國最近有一所學校卻因為在美術課上展示了這幅作品，而導致校長黯然下台，而義大利佛羅倫薩博物館則特別邀請全校師生親自前往當地參觀〈大衛像〉，「以免學生們將藝術與色情混為一談」。

綜合外媒報導，美國佛州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）上周因在校內6年級的美術課上，向學生展示了一張17英尺的〈大衛像〉照片，而收到3名家長投訴。隨後，校長卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）遭董事會施壓後引咎辭職。

消息傳出後，義大利人對此大感不解，也引起收藏米開朗基羅這幅經典鉅作的佛羅倫薩學院美術館（Galleria dell'Accademia）的注意。館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）親自向該校發出參觀邀請，特許全校師生和家長到現場親眼觀賞〈大衛像〉，而他也將在現場為大家解說。

霍爾伯格表示，將〈大衛像〉視為色情極其荒謬，而且這也代表批評者不理解聖經的內容和西方文化，更不懂得欣賞文藝復興時期的藝術，「〈大衛像〉是一個毫無爭議的藝術和文化，同時也是文藝復興時期的代表，因此要談論文藝復興而不展示〈大衛像〉是沒有意義的。」

霍爾伯格強調，校長卡拉斯奎拉應該得到「獎勵」而不是「懲罰」，因此她希望校方和卡拉斯奎拉能到博物館參觀〈大衛像〉，而她也將親自向卡拉斯奎拉致意。卡拉斯奎拉在接受美聯社採訪時表示，她對館方的邀請感到非常榮幸，而她也很希望能親自拜訪霍爾伯格。