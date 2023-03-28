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金髮男捐精上癮！成功騙「上百女懷孕」　全球擁有550多個小孩

金髮男捐精捐上癮！成功騙「上百女懷孕」　全球擁有550多個小孩。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子在全世界擁有550多個小孩。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

荷蘭41歲男子梅傑(Jonathan Jacob Meijer)捐精捐上癮，誤導許多想要孩子的女性使用他的精子，在全世界已擁有超過550多個孩子，誇張行為讓他於2017年被當局列入黑名單，但還是無法阻止他繼續捐精，數百名受害女性知道真相後向他提告。

來自荷蘭海牙(Hague)的梅傑被揭發，在當地10多家診所捐精，導致許多女性在不知情的情況下為他生下102個孩子，被當局列為黑名單後他轉到丹麥、烏克蘭等國繼續捐精，還透過社群網站私下提供捐精服務。

數百名受害女子後來發現真相，決定向梅傑提告，一名叫做伊娃(Eva)的女子於2018年透過捐精生下梅傑的孩子，她在聲明中表示，「如果我當初知道他已經擁有100多個孩子，我絕對不會選擇他，想到這可能對我孩子造成的後果，我覺得很噁心，雖然已經有很多母親希望他能停止，可是無法起任何作用，上法庭是我唯一能保護孩子的方法」。

伊娃與向梅傑提告的組織Donorkind Foundation聯手，希望能夠銷毀梅傑已經捐出去的精子，以免未來增加更多受害者。Donorkind Foundation主席梅爾(Ties van der Meer)表示，「我們正在對梅傑採取行動，因為政府幾乎毫無作為，他不但在網路上擁有影響力，還與國際大型精子銀行進行合作」。梅傑將於4月出庭。

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