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娶太多老婆操壞身體　「英國結婚8次男」放棄再娶要住養老院

娶太多老婆操壞身體　「英國結婚8次男」放棄再娶要住養老院。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子一共結過8次婚。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

在英國擁有「結婚最多次男人」稱號的羅恩(Ron Sheppard)，一共娶過8名老婆，原本計畫結第9次婚後來突然取消，近來他對外表示，因為娶太多老婆搞壞身體，現在他已經不想再繼續尋覓另一伴，決定獨自搬到養老院居住。

今年74歲的羅恩，在經歷8段婚姻與生下8名孩子後，終於覺得受夠婚姻，放棄再婚的念頭，他表示，「我現在健康狀態很不好，我覺得是因為這些年來，被我所有的妻子給操壞了，離婚為身心所帶來的壓力也讓我們都付出代價」。

羅恩首次結婚是在1966年，與妻子瑪格麗特(Margaret)一共生下3名孩子，2年後離婚，1973年又與第二任妻子珍妮特(Jeanette)再婚，婚姻約持續一年便離婚，很快又於1976年再婚，截至2004年為止，一共娶了8任老婆。

羅恩後來便一直沒有再婚，但多情的他仍結交了許多女友，2016年曾計畫娶和他相差42歲的年輕女友克里斯特(Cristel Marquez)，不過後來2人感情出現裂痕，讓他的第9次婚姻無疾而終。

羅恩雖然成為英國結最多次婚的男人，不過他對每一段婚姻都不後悔，因為這些感情為他帶來了8名孩子，坦言因為小時候心靈的創傷，導致他特別渴望女性的陪伴，如今因為健康問題讓他看開，計畫未來搬到養老院開啟人生新篇章。

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