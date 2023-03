娶太多老婆操壞身體　「英國結婚8次男」放棄再娶要住養老院

▲男子一共結過8次婚。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

在英國擁有「結婚最多次男人」稱號的羅恩(Ron Sheppard),一共娶過8名老婆,原本計畫結第9次婚後來突然取消,近來他對外表示,因為娶太多老婆搞壞身體,現在他已經不想再繼續尋覓另一伴,決定獨自搬到養老院居住。

今年74歲的羅恩,在經歷8段婚姻與生下8名孩子後,終於覺得受夠婚姻,放棄再婚的念頭,他表示,「我現在健康狀態很不好,我覺得是因為這些年來,被我所有的妻子給操壞了,離婚為身心所帶來的壓力也讓我們都付出代價」。

羅恩首次結婚是在1966年,與妻子瑪格麗特(Margaret)一共生下3名孩子,2年後離婚,1973年又與第二任妻子珍妮特(Jeanette)再婚,婚姻約持續一年便離婚,很快又於1976年再婚,截至2004年為止,一共娶了8任老婆。

Great-grandad Ron Sheppard says fiancee Cristel Marquez Lalec, 26 is his real love https://t.co/Fg9Y0ryCel pic.twitter.com/M7e0TqlxJa