快訊／高雄小學生被失控教官罰跪　再掀露營場竟「不合法」

▲旗山區某營區發生活動輔導員罰學生下跪，觀光局查出竟是不合法營區。（圖／翻攝自露營場臉書粉專）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生參加露營活動，遭陳姓活動輔導員要求罰跪1分鐘，事後不僅校長下台負責，陳姓輔導員也被廠商開除。不過觀光局發現，活動地點所在的旗山區露營場竟然不合法。

觀光局指出，這塊露營營區位於農牧用地，正常來說「農地就該農用」，業者多年前曾向農業局申請休閒農場，但沒通過，曾被農業局依農地非農用相關規定開罰。

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▲該營區過去就曾被農業局開罰。（圖／翻攝自露營場臉書粉專）

觀光局說明，根據內政部於2022年7月修正發布「非都市土地使用管制規則」，有條件開放1公頃以下位於農牧、林業用地的小型露營場申請合法化。

觀光局表示，針對旗山這處營區，因土地面積超過1公頃，業者可畫設1公頃以下為露營場範圍，才可適用新的管理要點，並依規定向觀光局提出「土地農牧容許使用」申設，屆時觀光局會簽會相關機關先書面審核後再場勘，不過目前尚未接獲該露營區提出申請。

▲小五生參加畢業露營卻被罰跪。（圖為學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在3月20、21日，高雄一間明星國小在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

一名陳姓活動輔導員一時情緒失控，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫。而活動期間，陳姓輔導員還疑似爆粗口、摔椅子、限制洗澡時間等疑似不當管教情事發生。

由於事發當時，校方人員並未在場，教育局認為，學校人員未能及時掌握狀況，明顯有疏失，即(27日)起更換校長，指派督學代理職務。

而陳姓輔導員也被廠商開除，另外，社會局評估他已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對兒少不當對待，將依據兒少法裁處6萬至60萬元之罰鍰，並得公布姓名。